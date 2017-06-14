В столице появятся новые электробусы и маршруты общественного транспорта

2 июня 2017 г. В Москве задумали масштабную замену всех традиционных автобусов и троллейбусов пока не существующими электробусами

Мэр Москвы заявил, что власти готовы к "новому технологическому шагу" и нацелены на постепенную замену автобусов с двигателями внутреннего сгорания современными электробусами. Правда, серийное производство такого транспорта не налажено.