В столице появятся новые электробусы и маршруты общественного транспорта

В ближайшие полтора месяца в столице начнут испытывать китайский электробус, трамваи "Витязь-М" на всех маршрутах будут работать без турникетов, а в новых автобусах появятся USB-разъемы для зарядки гаджетов. А в ближайшие два года порядка 250 трамвайных и автобусных маршрутов перейдут на тактовое расписание, рассказал в интервью порталу
мэра и правительства столицы генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.
Чиновник напомнил, что сейчас в столице тестируются российский и белорусский электробусы, также завершена обкатка финской модели, а в ближайшие полтора месяца запустят китайский образец. "Нам важно оценить, как электробусы ведут себя на дороге, как держится батарея, насколько хватает автономного хода без подзарядки. В ближайшие годы Москва будет готова к масштабному использованию
такого электротранспорта", - заявил Михайлов. По его словам, в сентябре в столице пройдет большая международная конференция, основной целью которой будет формирование технического задания на идеальный электробус для Москвы. "Закупать электробусы мы будем только по контракту жизненного цикла. То есть не просто купим, а обяжем производителя также обеспечивать работу всей системы, которая включает и сам транспорт, и зарядные станции. Кроме того, производитель будет нести полную ответственность за работоспособность системы на весь жизненный цикл", - уточнил он.
Коснувшись работ на площади Тверская Застава
, Михайлов отметил, что планируется создавать трамвайные маршруты, которые свяжут разные части города с площадью Тверская Застава, например Белорусский вокзал и шоссе Энтузиастов. Такой маршрут способен связать между собой сразу несколько районов столицы и стать востребованным среди жителей города. Люди смогут на трамвае доезжать до Белорусского вокзала, с которого уходят пригородные электрички, поезда дальнего следования и аэроэкспрессы. Также появится маршрут от станции метро "Шоссе Энтузиастов" в район Ивановское и маршрут в Западном и Восточном Бирюлево . Еще один проект, который находится в стадии проектирования, — это трамвайная линия от поселка Северного до платформы Лианозово.
Трамвайный парк будет обновляться за счет новых низкопольных трамваев "Витязь-М", которых сейчас насчитывается 50, еще 100 появится в парке до конца года. Трамваи будут ездить без турникетов, посадка и высадка пассажиров ведется через все двери, для чего будут организованы большие группы контролеров.
Также в столице необходимо синхронизировать работу трамвая и светофоров, которые, в свою очередь, могут задерживать движение транспорта. На нескольких светофорах было проведено тестирование, в ходе которого приоритет на перекрестках предоставлялся трамваям
. Эксперимент был признан успешным: сократилось время поездки для пассажиров, а также увеличилось количество рейсов одного и того же трамвая. В дальнейшем эксперимент будет расширен: для его применения будут выбирать самые напряженные светофоры. Кроме того, продолжаются работы по обособлению трамвайных путей и их реконструкция: в этом году планируется провести капитальный ремонт и реконструкцию 26 километров трамвайных путей. Ведется и строительство новых остановок, приспособленных под низкопольные трамваи.
Коснувшись проведения Кубка конфедераций, Михайлов отметил, что в день первого матча Кубка в Москве, 18 июня, бесплатными маршрутами Мосгортранса воспользовались 2240 болельщиков, волонтеров и лиц, получивших аккредитацию ФИФА. Кроме того, три специально организованных автобусных маршрута, курсирующие от станции метро "Аэропорт" до стадиона "Спартак" (М3), аэропорта Шереметьево до стадиона "Спартак" (М4), от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово (М7), уже перевезли около тысячи болельщиков.После спортивных турниров автобусы будут продолжать использовать на постоянной основе. "В Москве проходит такое количество мероприятий, что мы найдем им применение", - заявил Михайлов.
Ведется и закупка новых автобусов, одним из требований к которым является наличие экранов, на которых транслируют новости и информацию о местных достопримечательностях, а также о том, как работают расположенные рядом социальные и культурные объекты, на какой транспорт можно пересесть и так далее. В этой же точке в следующем автобусе информация на экранах будет отображаться с учетом осложнения дорожно-транспортной ситуации или изменения часов работы расположенных рядом объектов. "И так, по нашей задумке, информация должна в режиме онлайн обновляться на каждой остановке по всему маршруту во всех транспортных средствах, где будут подобные экраны", - заявил глава Мосгортранса. Также в новых автобусах будут USB-разъемы для зарядки гаджетов по аналогии с зарядками в трамваях "Витязь-М".