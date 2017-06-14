Жители Гагаринского района Москвы выйдут на "народный сход" против строительства домов на месте сквера

19 июня 2017 г. Сквер в Гагаринском районе Москвы начали готовить к застройке жильем вопреки массовым протестам

В ночь на воскресенье, 18 июня, сквер в районе дома 52 спешно огородили. Деревья вырубаются под видом сухостойных, хотя на фотографиях местных жителей в соцсетях видно, что под топор идут вполне здоровые и зеленые деревья.