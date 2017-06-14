]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
июня
pda
Поиск
Архив

Жители Гагаринского района Москвы выйдут на "народный сход" против строительства домов на месте сквера
20 июня 2017 г. | Время публикации 18:19
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Союз жителей Гагаринского района
"Народный сход" против уплотнительной застройки на месте сквера пройдет 20 июня в 19:00 во дворе дома 54 корпус 2 по улице Вавилова на юго-западе Москвы. Жители намерены выразить протест против вырубки целого сквера по "подложным некорректно оформленным документам" ради строительства жилья, говорится на сайте Совета жителей Гагаринского района.

По свидетельствам жителей, сквер огородили в ночь на 19 июня, тогда же началась и спешная вырубка деревьев. К утру понедельника "разделали больше 50 огромных деревьев - ясеней, кленов, берез, тополей и лиственниц, которые жители района высаживали еще в 60 и 70-е годы", пишет в Facebook житель Ленинского проспекта Константин Галат. По данным юриста Ирины Обжировой, ко вторнику на Вавилова, 52 успели вырубить уже 380 деревьев. Она назвала это экологическим преступлением и отметила, что вырубка стольких деревьев попадает под статью Уголовного кодекса 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений".

Деревья вырубают под видом "сухостойных", хотя на фотографиях видно, что деревья в сквере здоровые. По данным горожан, ГПЗУ выдан на несформированный земельный участок, без предписанных законом публичных слушаний, а проект противоречит градостроительным решениям. На улице Вавилова планируется построить жилой комплекс со встроенным детсадом, но без парков. Жители соседних домов рискуют лишиться не только сквера, но и дворов, которые будут заставлены чужими автомобилями. Транзитное движение автомобилей через дворы между улицей Вавилова и Ломоносовским проспектом, по их мнению, станет невыносимым, а сама улица Вавилова окончательно встанет в пробках.

В мэрию и администрацию президента ранее было передано более 2 тысяч подписей против незаконной уплотнительной застройки Гагаринского района. Коллективные обращения конкретно против стройки на Вавилова, 52 также были разосланы в мэрию, префектуру Юго-Западного округа Москвы, департамент строительства, заммэра Марату Хуснуллину, в Градостроительно-земельную комиссию и казенное предприятие "Управление гражданского строительства".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Сквер в Гагаринском районе Москвы начали готовить к застройке жильем вопреки массовым протестам
19 июня 2017 г.
Сквер в Гагаринском районе Москвы начали готовить к застройке жильем вопреки массовым протестам
В ночь на воскресенье, 18 июня, сквер в районе дома 52 спешно огородили. Деревья вырубаются под видом сухостойных, хотя на фотографиях местных жителей в соцсетях видно, что под топор идут вполне здоровые и зеленые деревья.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.06.2017   12:20
6
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 20 июня 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>