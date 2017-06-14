Жители Гагаринского района Москвы выйдут на "народный сход" против строительства домов на месте сквера

"Народный сход" против уплотнительной застройки на месте сквера пройдет 20 июня в 19:00 во дворе дома 54 корпус 2 по улице Вавилова на юго-западе Москвы. Жители намерены выразить протест против вырубки целого сквера
по "подложным некорректно оформленным документам" ради строительства жилья, говорится на сайте
Совета жителей Гагаринского района.
По свидетельствам жителей, сквер огородили в ночь на 19 июня, тогда же началась и спешная вырубка деревьев. К утру понедельника "разделали больше 50 огромных деревьев - ясеней, кленов, берез, тополей и лиственниц, которые жители района высаживали еще в 60 и 70-е годы", пишет в Facebook
житель Ленинского проспекта Константин Галат. По данным юриста Ирины Обжировой
, ко вторнику на Вавилова, 52 успели вырубить уже 380 деревьев. Она назвала это экологическим преступлением и отметила, что вырубка стольких деревьев попадает под статью Уголовного кодекса 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений".
Деревья вырубают под видом "сухостойных", хотя на фотографиях видно, что деревья в сквере здоровые. По данным горожан, ГПЗУ выдан на несформированный земельный участок, без предписанных законом публичных слушаний, а проект противоречит градостроительным решениям. На улице Вавилова планируется построить жилой комплекс со встроенным детсадом, но без парков. Жители соседних домов рискуют лишиться не только сквера, но и дворов, которые будут заставлены чужими автомобилями. Транзитное движение автомобилей через дворы между улицей Вавилова и Ломоносовским проспектом, по их мнению, станет невыносимым, а сама улица Вавилова окончательно встанет в пробках.
В мэрию и администрацию президента ранее было передано более 2 тысяч подписей против незаконной уплотнительной застройки Гагаринского района. Коллективные обращения конкретно против стройки на Вавилова, 52 также были разосланы в мэрию, префектуру Юго-Западного округа Москвы, департамент строительства, заммэра Марату Хуснуллину, в Градостроительно-земельную комиссию и казенное предприятие "Управление гражданского строительства".