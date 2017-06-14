Движение на нескольких улицах в центре столицы ограничат c 21 по 24 июня из-за выпускных Рубрики: Автотранспорт

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Так, 21 июня с 15:00 до 18:00 и 22 июня с 09:30 до 12:30 в связи с подготовкой к выпускному вечеру Общевойсковой Академии Вооруженных Сил России будет ограничено движение на проезде Девичьего поля на участке от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка. На период проведения мероприятия частично изменится маршрут автобусов 64 и 132, вместо улицы Еланского, Плющихи и проезда Девичье поле автобусы проследуют по улице Большая Пироговская.



23 июня с 15:00 23 до 07:00 24 июня ограничат движение в Рыбном переулке, также 23 июня с 20:00 до 23:59 будет ограничено движение по улице Ильинка на участке от Биржевой площади до Красной площади, а с 20:00 23 июня с 20:00 до 05:00 24 июня ограничения движения введут по улице Ильинка на участке от Биржевой площади до Старой площади.



Также движение транспорта будет затруднено в связи с организованным прибытием и высадкой выпускников для участия в праздничных мероприятиях. 23 июня с 15:00 до 20:00 будет занята крайняя правая полоса Моховой улицы, а с 21:00 23 июня до 01:00 24 июня будет затруднено движение в крайнем правом ряду улицы Крымский Вал на участке напротив входа в ЦПКиО имени Горького. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут с учетом введённых ограничений. С 21 по 24 июня в связи с подготовкой и проведением выпускных вечеров будет ограничено движение на ряде улиц в центре столицы. Об этом сообщается на сайте столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.Так, 21 июня с 15:00 до 18:00 и 22 июня с 09:30 до 12:30 в связи с подготовкой к выпускному вечеру Общевойсковой Академии Вооруженных Сил России будет ограничено движение на проезде Девичьего поля на участке от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка. На период проведения мероприятия частично изменится маршрут автобусов 64 и 132, вместо улицы Еланского, Плющихи и проезда Девичье поле автобусы проследуют по улице Большая Пироговская.23 июня с 15:00 23 до 07:00 24 июня ограничат движение в Рыбном переулке, также 23 июня с 20:00 до 23:59 будет ограничено движение по улице Ильинка на участке от Биржевой площади до Красной площади, а с 20:00 23 июня с 20:00 до 05:00 24 июня ограничения движения введут по улице Ильинка на участке от Биржевой площади до Старой площади.Также движение транспорта будет затруднено в связи с организованным прибытием и высадкой выпускников для участия в праздничных мероприятиях. 23 июня с 15:00 до 20:00 будет занята крайняя правая полоса Моховой улицы, а с 21:00 23 июня до 01:00 24 июня будет затруднено движение в крайнем правом ряду улицы Крымский Вал на участке напротив входа в ЦПКиО имени Горького. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут с учетом введённых ограничений.



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