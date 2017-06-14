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Суд отменил абсурдный долг москвича по ЖКХ, который начал копиться до его рождения
20 июня 2017 г. | Время публикации 19:58 | Последние изменения 20:03
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Бутырский суд Москвы отменил решение о взыскании с москвича долга по коммунальным платежам, который был начислен за не принадлежащую ему жилплощадь и за несколько лет до его рождения. Как рассказала РИА "Новости" пресс-секретарь суда Татьяна Исаева, новые слушания по гражданскому делу назначены на 5 июля.

На минувшей неделе тот же Бутырский суд обязал несовершеннолетнего москвича оплатить долг, накопившихся за время неоплаты жилищно-коммунальных услуг. Молодому человеку пришло судебное письмо с требованием оплатить задолженность по коммунальным услугам в размере 177 тысяч рублей на основании того, что молодой человек якобы является собственником некоей квартиры в доме 9 на улице Бестужевых, начиная с 1993 года.

В отделении "Жилищник" по району Отрадное признали ошибку и пообещали ее исправить, однако затем с карты Сбербанка, принадлежащей москвичу, были списаны те же 177 тысяч рублей. "Никого не смутил факт, что судили несовершеннолетнего ребенка, собственника какой-то 55-й квартиры, за неуплату коммунальных услуг, и собственником той квартиры он стал аж за 3 года до своего рождения", - отмечала его мать.

В пресс-службе Бутырского суда подтвердили факт вынесения решения по иску отделения ГБУ "Жилищник" по району Отрадное. По словам представителя суда, иск был подан этой организацией весной 2016 года, а в мае 2017 года было вынесено решение, которое вступило в силу 3 августа 2016 года. Там добавили, что документы, которые были представлены суду, не дали ему оснований сомневаться в необоснованности претензий. "Нам поступают документы - на основании них мы и работаем", - заявили в суде. В итоге выяснилось, что собственником злополучной квартиры является некая Позднякова, но соседи утверждают, что фактически там никто не живет уже около семи лет.
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Бутырский суд обязал несовершеннолетнего москвича оплатить долг в 177 тысяч рублей, накопившихся за время неоплаты ЖКУ. При этом долг был начислен за не принадлежащую москвичу жилплощадь и за несколько лет до его рождения.

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