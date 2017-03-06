Курсы астрономии для взрослых посетителей откроют в столичном планетарии Рубрики: Развлечения

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Лекторы также расскажут горожанам о происхождении Солнечной системы, законах движения небесных тел и работе с телескопами. В Большой обсерватории ученики смогут изучить Луну, Солнце, звёзды и планеты Солнечной системы. В конце курса слушатели смогут использовать полученные знания на практике, побывав на астрономических наблюдениях в городских условиях.



Запуск нового проекта приурочен ко Дню космонавтики, который празднуют 12 апреля. Первая лекция стартует 13 апреля. Курс рассчитан на восемь занятий по полтора часа, которые будут проходить по вторникам и четвергам в 19:30. Предусмотрены как разовые занятия, так и абонемент на весь курс.



Московский планетарий впервые открывает набор на курсы для взрослых. Первая лекция стартует 13 апреля, но записаться можно уже сейчас . Как рассказали порталу мэра и правительства столицы в пресс-службе планетария, в ходе курса "Популярная астрономия для начинающих" профессиональные астрономы и астрофизики научат горожан самостоятельно находить звёзды и созвездия на "космическом" куполе-экране.Лекторы также расскажут горожанам о происхождении Солнечной системы, законах движения небесных тел и работе с телескопами. В Большой обсерватории ученики смогут изучить Луну, Солнце, звёзды и планеты Солнечной системы. В конце курса слушатели смогут использовать полученные знания на практике, побывав на астрономических наблюдениях в городских условиях.Запуск нового проекта приурочен ко Дню космонавтики, который празднуют 12 апреля. Первая лекция стартует 13 апреля. Курс рассчитан на восемь занятий по полтора часа, которые будут проходить по вторникам и четвергам в 19:30. Предусмотрены как разовые занятия, так и абонемент на весь курс.



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