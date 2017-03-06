Неизвестные ограбили букмекерскую контору в центре столицы Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Двое неизвестных с ножом ограбили букмекерскую контору на 135 тысяч рублей в центре Москвы. Как сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице, накануне в 23:59 на службу 02 поступило сообщение от администратора букмекерской конторы о разбойном нападении по адресу: улица Нижняя Красносельская, дом 5 строение 1.



Как выяснилось, в 23:40 в помещение букмекерской конторы вошли двое неизвестных и, угрожая администратору ножом, похитили сотовый телефон и сумку, в которой находились принадлежащие ему 135 тысяч рублей, после чего скрылись. Материальный ущерб составил около 138 тысяч рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело о разбое.



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