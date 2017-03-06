Подмосковного врача-гинеколога заподозрили в домогательствах к школьнице Рубрики: Криминал

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По предварительным данным, девочка посещала врача общей практики в местном фельдшерско-акушерском пункте 16 марта. После выхода из кабинета врача 15-летняя школьница рассказала о произошедшем матери. Сам врач совершение развратных действий отрицает. В настоящий момент следователи проверяют версии событий, изложенные как врачем, так и несовершеннолетней пациенткой. Подмосковные следователи проводят проверку в связи с заявлением жительницы Коломенского района, которая сообщила, что ее 15-летняя дочь подверглась развратным действиям со стороны врача-гинеколога. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.По предварительным данным, девочка посещала врача общей практики в местном фельдшерско-акушерском пункте 16 марта. После выхода из кабинета врача 15-летняя школьница рассказала о произошедшем матери. Сам врач совершение развратных действий отрицает. В настоящий момент следователи проверяют версии событий, изложенные как врачем, так и несовершеннолетней пациенткой.



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