Пассажирская навигация по Москве-реке начнется необычно рано - уже 25 марта Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Ранняя весна в столичном регионе позволит в этом году начать пассажирскую навигацию на Москве-реке уже 25 марта. На этот день запланировано торжественное открытие сезона, а с 26 марта теплоходы начнут ежедневно курсировать по маршруту от Москва-Сити до Парка Горького, сообщает ТАСС.



"25 марта состоится праздничный рейс от небоскребов Москва-Сити до Кремля и обратно. Гостей ждет трехчасовой круиз на комфортабельном двухпалубном теплоходе "Маэстро", - рассказал представитель компании-перевозчика. Пока по главной водной артерии будут курсировать только коммерческие теплоходы, а полноценная навигация в черте Москвы начнется в апреле.



По словам собеседника агентства, это самое раннее начало прогулочной навигации на Москве-реке в истории города. Для сравнения, в прошлом году коммерческие теплоходы вышли на прогулки только 2 апреля.



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