]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
марта
pda
Поиск
Архив

Пассажирская навигация по Москве-реке начнется необычно рано - уже 25 марта
20 марта 2017 г. | Время публикации 18:51
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Ранняя весна в столичном регионе позволит в этом году начать пассажирскую навигацию на Москве-реке уже 25 марта. На этот день запланировано торжественное открытие сезона, а с 26 марта теплоходы начнут ежедневно курсировать по маршруту от Москва-Сити до Парка Горького, сообщает ТАСС.

"25 марта состоится праздничный рейс от небоскребов Москва-Сити до Кремля и обратно. Гостей ждет трехчасовой круиз на комфортабельном двухпалубном теплоходе "Маэстро", - рассказал представитель компании-перевозчика. Пока по главной водной артерии будут курсировать только коммерческие теплоходы, а полноценная навигация в черте Москвы начнется в апреле.

По словам собеседника агентства, это самое раннее начало прогулочной навигации на Москве-реке в истории города. Для сравнения, в прошлом году коммерческие теплоходы вышли на прогулки только 2 апреля.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
20.03.2017   22:47
0
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 20 марта 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>