Скорость в пределах Садового кольца хотят ограничить до 50 километров в час

21 февраля 2017 г. На улицах с уменьшенными дорожными знаками предложили снизить скорость

Эксперты говорят, что на улицах с уменьшенными знаками нужно разрешить скорость до 40 км/ч. Фактически - до 60 км/ч, так как сейчас водители могут безнаказанно превышать скорость на 20 км/ч. Но все может измениться.