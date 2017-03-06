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Скорость в пределах Садового кольца хотят ограничить до 50 километров в час
20 марта 2017 г. | Время публикации 09:42
Рубрики: Автотранспорт, Общественный транспорт  
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Global Look Press
В транспортном комплексе вновь обсуждают вопрос ограничения скорости в центре Москвы из-за активного развития пешеходного центра. Как заявил глава столичного Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев, которого цитирует "Российская газета" эта идея сейчас прорабатывается в столичном правительстве наряду с несколькими другими.

Два года назад вопрос ограничения скорости в центре столицы вынесли на голосование на портале "Активный гражданин", но москвичи выступили против. По мнению Юрьева, с тех пор в сознании горожан что-то могло измениться: в городе активно реализуется программа "Моя улица", в центре появляется все больше пешеходов, и ограничение до 50 километров в час сдержит неадекватных автовладельцев, ухитряющихся разгоняться даже на узких улицах. Вопрос нового голосования на "Активном гражданине" обсуждается в транспортном комплексе Москвы: отметим, что в феврале ограничения скорости предлагали ввести на улицах с уменьшенными дорожными знаками.

Между тем в столице проходит еще несколько экспериментов, призванных повысить безопасность и скорость передвижения. На севере Москвы уже несколько месяцев тестируют систему приоритета проезда общественного транспорта, которая предполагает "зеленую волну" для трамвая, подъезжающего к перекрестку. Сейчас в район эксперимента включены 57 перекрестков в Медведково: трамваи уже удалось ускорить на 10-11%, при этом не задев интересов автовладельцев. Тестировать систему будут до середины года, а потом могут распространить на всю Москву.

Еще один эксперимент проходит в Зеленограде на перекрестках с второстепенными дорогами. Часто в таких местах включают мигающий желтый свет, но если поток по основной дороге сохраняется и ночью, с прилегающей территории выехать непросто. Поэтому на некоторых перекрестках, куда подъезжает машина через некоторое время загорается зеленый. По окончании эксперимента также будет принято решение о его распространении на всю территорию города.

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