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Неизвестные продали пенсионерке апельсиновый сок за 50 тысяч рублей под видом лекарства
20 марта 2017 г. | Время публикации 16:01
Рубрики: Криминал  
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Global Look Press
Мошенники продали 74-летней москвичке за 50 тысяч рублей пакет апельсинового сока, выдав его за лекарство, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, полиция сейчас выясняет личности преступников.

По словам собеседника агентства, злоумышленники позвонили пенсионерке на домашний телефон, представившись врачами из местной поликлиники. Они заявили, что у женщины обнаружена тяжелая болезнь, и они доставят ей на дом лекарства. После того, как москвичка передала им деньги, преступники скрылись, а пенсионерка, осознав произошедшее, обратилась в полицию.
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