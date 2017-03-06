Неизвестные продали пенсионерке апельсиновый сок за 50 тысяч рублей под видом лекарства Рубрики: Криминал

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По словам собеседника агентства, злоумышленники позвонили пенсионерке на домашний телефон, представившись врачами из местной поликлиники. Они заявили, что у женщины обнаружена тяжелая болезнь, и они доставят ей на дом лекарства. После того, как москвичка передала им деньги, преступники скрылись, а пенсионерка, осознав произошедшее, обратилась в полицию. Мошенники продали 74-летней москвичке за 50 тысяч рублей пакет апельсинового сока, выдав его за лекарство, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, полиция сейчас выясняет личности преступников.По словам собеседника агентства, злоумышленники позвонили пенсионерке на домашний телефон, представившись врачами из местной поликлиники. Они заявили, что у женщины обнаружена тяжелая болезнь, и они доставят ей на дом лекарства. После того, как москвичка передала им деньги, преступники скрылись, а пенсионерка, осознав произошедшее, обратилась в полицию.



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