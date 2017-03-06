Во вторник в столице будет до восьми градусов тепла Рубрики: Погода

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Ночью облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, туман, температура в Москве плюс один - плюс три, по области от минус одного до плюс четырех градусов, ветер западной четверти, на востоке области юго-восточный 2-7 метров в секунду. Днем переменная облачность, местами небольшой дождь, температура в Москве шесть-восемь, по области от трех до восьми градусов тепла, ветер юго-западный и южный, 5-10 метров в секунду. Во вторник, 21 марта, в столице будет до восьми градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России Ночью облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, туман, температура в Москве плюс один - плюс три, по области от минус одного до плюс четырех градусов, ветер западной четверти, на востоке области юго-восточный 2-7 метров в секунду. Днем переменная облачность, местами небольшой дождь, температура в Москве шесть-восемь, по области от трех до восьми градусов тепла, ветер юго-западный и южный, 5-10 метров в секунду.



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