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Во вторник в столице будет до восьми градусов тепла
20 марта 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
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Global Look Press
Во вторник, 21 марта, в столице будет до восьми градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Ночью облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, туман, температура в Москве плюс один - плюс три, по области от минус одного до плюс четырех градусов, ветер западной четверти, на востоке области юго-восточный 2-7 метров в секунду. Днем переменная облачность, местами небольшой дождь, температура в Москве шесть-восемь, по области от трех до восьми градусов тепла, ветер юго-западный и южный, 5-10 метров в секунду.
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Понедельник, 20 марта 2017 г. // Последняя новость 20:00
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