Власти утвердили проект планировки "Музейного парка" на Лубянке Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Для удобства пешеходов Политехнический проезд закроют для движения автотранспорта. Власти планируют сделать там прогулочную зону для горожан и установить электроподстанцию для питания системы освещения. Зона отдыха и прогулок займет 4,46 гектара: перед главным входом в музей со стороны Лубянской площади появится "зеленый" амфитеатр, который станет площадкой для лекций и фестивалей на открытом воздухе.



Вдоль фасада музея, выходящего на Новую площадь, создадут пешеходную зону шириной около девяти метров. Выход в Ильинский сквер будет организован через подземный переход. От тротуара и проезжей части Новой площади пешеходную зону отделит озелененная многоярусная подпорная стенка. При проведении работ будет сохранено благоустройство вокруг Соловецкого камня и зеленые насаждения со стороны Лубянской площади.



Точные даты начала работ по реконструкции площадки будут известны позже: ранее сообщалось, что на этой территории оборудуют новые внеуличные и наземные пешеходные переходы,



Утвержден проект планировки общественного рекреационного пространства "Музейный парк" возле Лубянской площади. Как сообщает M24.ru со ссылкой на документы Москомархитектуры, там будет организована рекреационная зона, начинающаяся возле Политехнического музея и продолжающаяся до Лубянской площади.Для удобства пешеходов Политехнический проезд закроют для движения автотранспорта. Власти планируют сделать там прогулочную зону для горожан и установить электроподстанцию для питания системы освещения. Зона отдыха и прогулок займет 4,46 гектара: перед главным входом в музей со стороны Лубянской площади появится "зеленый" амфитеатр, который станет площадкой для лекций и фестивалей на открытом воздухе.Вдоль фасада музея, выходящего на Новую площадь, создадут пешеходную зону шириной около девяти метров. Выход в Ильинский сквер будет организован через подземный переход. От тротуара и проезжей части Новой площади пешеходную зону отделит озелененная многоярусная подпорная стенка. При проведении работ будет сохранено благоустройство вокруг Соловецкого камня и зеленые насаждения со стороны Лубянской площади.Точные даты начала работ по реконструкции площадки будут известны позже: ранее сообщалось, что на этой территории оборудуют новые внеуличные и наземные пешеходные переходы, автомобильную парковку и разворотные площадки, однако эксперты отмечают, что парковка около исторического Соловецкого камня вряд ли будет пользоваться спросом, а реконструкция может затянуться из-за археологических раскопок: на месте сквера у Соловецкого камня располагался жилой квартал, который убрали в советское время.



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