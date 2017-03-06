]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
марта
pda
Поиск
Архив

Власти утвердили проект планировки "Музейного парка" на Лубянке
20 марта 2017 г. | Время публикации 08:00
Рубрики: Городская инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Утвержден проект планировки общественного рекреационного пространства "Музейный парк" возле Лубянской площади. Как сообщает M24.ru со ссылкой на документы Москомархитектуры, там будет организована рекреационная зона, начинающаяся возле Политехнического музея и продолжающаяся до Лубянской площади.

Для удобства пешеходов Политехнический проезд закроют для движения автотранспорта. Власти планируют сделать там прогулочную зону для горожан и установить электроподстанцию для питания системы освещения. Зона отдыха и прогулок займет 4,46 гектара: перед главным входом в музей со стороны Лубянской площади появится "зеленый" амфитеатр, который станет площадкой для лекций и фестивалей на открытом воздухе.

Вдоль фасада музея, выходящего на Новую площадь, создадут пешеходную зону шириной около девяти метров. Выход в Ильинский сквер будет организован через подземный переход. От тротуара и проезжей части Новой площади пешеходную зону отделит озелененная многоярусная подпорная стенка. При проведении работ будет сохранено благоустройство вокруг Соловецкого камня и зеленые насаждения со стороны Лубянской площади.

Точные даты начала работ по реконструкции площадки будут известны позже: ранее сообщалось, что на этой территории оборудуют новые внеуличные и наземные пешеходные переходы, автомобильную парковку и разворотные площадки, однако эксперты отмечают, что парковка около исторического Соловецкого камня вряд ли будет пользоваться спросом, а реконструкция может затянуться из-за археологических раскопок: на месте сквера у Соловецкого камня располагался жилой квартал, который убрали в советское время.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
У Политехнического музея откроют парковку и наземные переходы
1 июня 2016 г.
У Политехнического музея откроют парковку и наземные переходы
Вокруг Политехнического музея планируется оборудовать новые внеуличные и наземные пешеходные переходы, автомобильную парковку и разворотные площадки, а также высадить деревья по периметру парка. Эксперты настроены скептически.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
20.03.2017   10:01
5
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 20 марта 2017 г. // Последняя новость 09:42
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>