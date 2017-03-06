Пункты проката велосипедов и роликов заработали в семи столичных парках Рубрики: Развлечения

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В остальных зеленых зонах пункты проката откроются в течение марта–апреля. В "Сокольниках" их будут запускать с 1 апреля по 1 мая. С начала апреля также откроются пункты проката в Таганском парке и в "Северном Тушине". В парке Горького взять спортинвентарь в аренду можно будет с 1 мая.



Открывшийся прокат в парке Победы предлагает посетителям покататься на велосипедах, вело- и электромобилях, самокатах и роликах, а также понициклах для детей. В парке "Красная Пресня" можно арендовать веломобили, электромобили для детей, ролики, самокаты и сегвеи.



Гироскутеры, велосипеды и ролики, детские электро- и веломобили дают на прокат в Измайловском парке. К началу летнего сезона здесь откроются пять дополнительных пунктов проката, где можно будет арендовать электросамокаты, сегвеи и даже фантастары - движущиеся лавочки с кольцами по бокам, выполняющие функцию колес.



В Перовском парке предлагается арендовать велосипеды, ролики, самокаты, двухместный электромобиль и детский одноместный электроквадроцикл. В апреле ассортимент пополнят гироскутеры и сегвеи. В Бабушкинском парке работает прокат велосипедов и веломобилей, с 1 апреля откроется пункт аренды электромобилей. Скейтборд, самокат и велосипед можно взять и в парке "Садовники", а чуть позже станут доступны ролики. В парке "Кузьминки" доступны велосипеды, ролики, скейтборды и даже серфборды. А в парке Горького можно будет арендовать не только спортинвентарь, но и детскую коляску.



Семь столичных парков открыли пункты проката летнего спортивного инвентаря, сообщает портал мэра и правительства Москвы . Там можно арендовать велосипеды, роликовые коньки, самокаты и сегвеи. Прокат заработал в парке Победы, Измайловском, Перовском, Бабушкинском парках, а также в парках "Садовники", "Кузьминки" и "Красная Пресня".В остальных зеленых зонах пункты проката откроются в течение марта–апреля. В "Сокольниках" их будут запускать с 1 апреля по 1 мая. С начала апреля также откроются пункты проката в Таганском парке и в "Северном Тушине". В парке Горького взять спортинвентарь в аренду можно будет с 1 мая.Открывшийся прокат в парке Победы предлагает посетителям покататься на велосипедах, вело- и электромобилях, самокатах и роликах, а также понициклах для детей. В парке "Красная Пресня" можно арендовать веломобили, электромобили для детей, ролики, самокаты и сегвеи.Гироскутеры, велосипеды и ролики, детские электро- и веломобили дают на прокат в Измайловском парке. К началу летнего сезона здесь откроются пять дополнительных пунктов проката, где можно будет арендовать электросамокаты, сегвеи и даже фантастары - движущиеся лавочки с кольцами по бокам, выполняющие функцию колес.В Перовском парке предлагается арендовать велосипеды, ролики, самокаты, двухместный электромобиль и детский одноместный электроквадроцикл. В апреле ассортимент пополнят гироскутеры и сегвеи. В Бабушкинском парке работает прокат велосипедов и веломобилей, с 1 апреля откроется пункт аренды электромобилей. Скейтборд, самокат и велосипед можно взять и в парке "Садовники", а чуть позже станут доступны ролики. В парке "Кузьминки" доступны велосипеды, ролики, скейтборды и даже серфборды. А в парке Горького можно будет арендовать не только спортинвентарь, но и детскую коляску.



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