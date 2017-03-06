В мэрии назвали невозможным переименование станции метро "Площадь Ильича" в честь Рублева Метрополитен Рубрики: Общество

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"Названия станций метрополитена не могут быть использованы для сохранения памяти об известных жителях города Москвы, гражданах России и зарубежных стран, за исключением случаев их совпадения с названиями наземных городских объектов", - рассказали агентству в аппарате заместителя мэра города по вопросам социального развития Леонида Печатникова. Переименование станций подземки производится только в целях восстановления исторически сложившихся наименований или устранения дублирований, а наименование "Площадь Ильича" является первым для станции.



Напомним, с просьбой о переименовании станции к мэру Сергею Собянину в феврале Столичные власти отказали православной общине в переименовании станции "Площадь Ильича" в честь иконописца Андрея Рублева, сообщает РИА "Новости" . Такое решение в мэрии объяснили тем, что действующие законы Москвы не позволяют переименовывать станций ради сохранения памяти об известных жителях."Названия станций метрополитена не могут быть использованы для сохранения памяти об известных жителях города Москвы, гражданах России и зарубежных стран, за исключением случаев их совпадения с названиями наземных городских объектов", - рассказали агентству в аппарате заместителя мэра города по вопросам социального развития Леонида Печатникова. Переименование станций подземки производится только в целях восстановления исторически сложившихся наименований или устранения дублирований, а наименование "Площадь Ильича" является первым для станции.Напомним, с просьбой о переименовании станции к мэру Сергею Собянину в феврале обратилась православная община храма Спаса Нерукотворного образа в Спасо-Андрониковом монастыре. Прихожане заявили, что Андрей Рублев погребен в расположенном неподалеку от станции Спасо-Андрониковом монастыре, "поэтому сам монастырь, окружающая его местность прочно ассоциированы с именем великого иконописца".



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