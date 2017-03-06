Все детские площадки Москвы проверят на безопасность Рубрики: Дети

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter



"В этом году весна ранняя, снег уже сошел, поэтому проверки начнем проводить уже начиная с этой недели", - заявила Ильичева. Она отметила, что во время таких рейдов будет оцениваться состояние покрытия игровых площадок, наличие или отсутствие поломок на горках и качелях, а также чистота территории. Рейды будут проведены в каждом районе в обязательном порядке.



Собеседница агентства также призвала москвичей быть максимально бдительными и передавать информацию о неисправностях на детских площадках. "Обращаться можно и в муниципалитет, и в управу, и непосредственно к депутатам Мосгордумы", - подчеркнула координатор проекта.



Отметим, что неисправность детской горки на одной из площадок на северо-западе Москвы на минувшей неделе На этой неделе в столице стартует месячник по безопасности детских площадок в рамках программы "За безопасность детства", сообщает агентство "Москва" . По словам координатора проекта, директора гимназии N 1409 Ирины Ильичевой, в мероприятии примут участие муниципальные депутаты и молодые парламентарии."В этом году весна ранняя, снег уже сошел, поэтому проверки начнем проводить уже начиная с этой недели", - заявила Ильичева. Она отметила, что во время таких рейдов будет оцениваться состояние покрытия игровых площадок, наличие или отсутствие поломок на горках и качелях, а также чистота территории. Рейды будут проведены в каждом районе в обязательном порядке.Собеседница агентства также призвала москвичей быть максимально бдительными и передавать информацию о неисправностях на детских площадках. "Обращаться можно и в муниципалитет, и в управу, и непосредственно к депутатам Мосгордумы", - подчеркнула координатор проекта.Отметим, что неисправность детской горки на одной из площадок на северо-западе Москвы на минувшей неделе едва не привела к трагедии . Тогда горка рухнула вместе с ребенком, а мальчик ударился головой. Пострадавшего доставили в больницу, врачам удалось сделать все, чтобы жизни школьника ничего не угрожало. Правоохранители завели по данному факту уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности.



Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 17 марта 2017 г. Управляющая компания обвинила ребенка в падении с неисправной детской горки

На этой неделе на северо-западе Москвы ребенок травмировался, когда под ним развалилась горка. В управляющей компании утверждают, что вокруг горки стояло ограждение. Местные жители, впрочем, эти слова опровергают.

