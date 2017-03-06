Все детские площадки Москвы проверят на безопасность

На этой неделе в столице стартует месячник по безопасности детских площадок в рамках программы "За безопасность детства", сообщает агентство "Москва"
. По словам координатора проекта, директора гимназии N 1409 Ирины Ильичевой, в мероприятии примут участие муниципальные депутаты и молодые парламентарии.
"В этом году весна ранняя, снег уже сошел, поэтому проверки начнем проводить уже начиная с этой недели", - заявила Ильичева. Она отметила, что во время таких рейдов будет оцениваться состояние покрытия игровых площадок, наличие или отсутствие поломок на горках и качелях, а также чистота территории. Рейды будут проведены в каждом районе в обязательном порядке.
Собеседница агентства также призвала москвичей быть максимально бдительными и передавать информацию о неисправностях на детских площадках. "Обращаться можно и в муниципалитет, и в управу, и непосредственно к депутатам Мосгордумы", - подчеркнула координатор проекта.
Отметим, что неисправность детской горки на одной из площадок на северо-западе Москвы на минувшей неделе едва не привела к трагедии
. Тогда горка рухнула вместе с ребенком, а мальчик ударился головой. Пострадавшего доставили в больницу, врачам удалось сделать все, чтобы жизни школьника ничего не угрожало. Правоохранители завели по данному факту уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности.