]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
марта
pda
Поиск
Архив

Жильцы дома на Братиславской улице вынуждены защищать свой шлагбаум от атак коммунальщиков
20 марта 2017 г. | Время публикации 14:47
Рубрики: Недвижимость, Коммунальное хозяйство  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Москва 24
Жители многоэтажки на Братиславской улице в прошлом году установили шлагбаум, чтобы во дворе не парковались посторонние автомобили. В управляющей компании посчитали это решение незаконным и грозятся снести шлагбаум. Конфликт между горожанами и коммунальщиками порой накаляется настолько, что успокаивать ситуацию приходится сотрудникам правоохранительных органов.

По словам представителя инициативной группы жильцов, вскоре после установке шлагбаума управляющая компания отключила электропитание. Когда жильцы смогли восстановить все самостоятельно, к ним приехали неизвестные лица, которые попытались срезать блоки управления шлагбаумом, которые расположены в подъездах. "Только благодаря активности жителей с полицией смогли остановить их", - пожаловался москвич телеканалу "Вести-Москва".

Между тем в управляющей компании заявляют, что жильцы не имели права подключать шлагбаум к энергосистеме дома без согласования таких работ. "Происходит проверка прокуратуры на предмет законности установки и подключения к электросистеме дома. Когда проверка будет закончена, решат, законно это или нет", - заявила представитель управляющей компании.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Управдом многоэтажки в центре столицы ввела штрафы для автомобилистов
17 февраля 2017 г.
Управдом многоэтажки в центре столицы ввела штрафы для автомобилистов
Старшая по дому ввела свои правила, по которым получить брелок от шлагбаума удается не всем, а за пропуск чужих машин его можно лишиться. Кроме того, управдом не выдает ключ тем, кто не живет в доме официально.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
20.03.2017   16:50
3
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 20 марта 2017 г. // Последняя новость 16:52
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>