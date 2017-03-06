Жильцы дома на Братиславской улице вынуждены защищать свой шлагбаум от атак коммунальщиков

Жители многоэтажки на Братиславской улице в прошлом году установили шлагбаум, чтобы во дворе не парковались посторонние автомобили. В управляющей компании посчитали это решение незаконным и грозятся снести шлагбаум. Конфликт между горожанами и коммунальщиками порой накаляется настолько, что успокаивать ситуацию приходится сотрудникам правоохранительных органов.
По словам представителя инициативной группы жильцов, вскоре после установке шлагбаума управляющая компания отключила электропитание. Когда жильцы смогли восстановить все самостоятельно, к ним приехали неизвестные лица, которые попытались срезать блоки управления шлагбаумом, которые расположены в подъездах. "Только благодаря активности жителей с полицией смогли остановить их", - пожаловался москвич телеканалу "Вести-Москва"
.
Между тем в управляющей компании заявляют, что жильцы не имели права подключать шлагбаум к энергосистеме дома без согласования таких работ. "Происходит проверка прокуратуры на предмет законности установки и подключения к электросистеме дома. Когда проверка будет закончена, решат, законно это или нет", - заявила представитель управляющей компании.