Жильцы дома на Братиславской улице вынуждены защищать свой шлагбаум от атак коммунальщиков Коммунальное хозяйство Рубрики: Недвижимость

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По словам представителя инициативной группы жильцов, вскоре после установке шлагбаума управляющая компания отключила электропитание. Когда жильцы смогли восстановить все самостоятельно, к ним приехали неизвестные лица, которые попытались срезать блоки управления шлагбаумом, которые расположены в подъездах. "Только благодаря активности жителей с полицией смогли остановить их", - пожаловался москвич телеканалу



Между тем в управляющей компании заявляют, что жильцы не имели права подключать шлагбаум к энергосистеме дома без согласования таких работ. "Происходит проверка прокуратуры на предмет законности установки и подключения к электросистеме дома. Когда проверка будет закончена, решат, законно это или нет", - заявила представитель управляющей компании. Жители многоэтажки на Братиславской улице в прошлом году установили шлагбаум, чтобы во дворе не парковались посторонние автомобили. В управляющей компании посчитали это решение незаконным и грозятся снести шлагбаум. Конфликт между горожанами и коммунальщиками порой накаляется настолько, что успокаивать ситуацию приходится сотрудникам правоохранительных органов.По словам представителя инициативной группы жильцов, вскоре после установке шлагбаума управляющая компания отключила электропитание. Когда жильцы смогли восстановить все самостоятельно, к ним приехали неизвестные лица, которые попытались срезать блоки управления шлагбаумом, которые расположены в подъездах. "Только благодаря активности жителей с полицией смогли остановить их", - пожаловался москвич телеканалу "Вести-Москва" Между тем в управляющей компании заявляют, что жильцы не имели права подключать шлагбаум к энергосистеме дома без согласования таких работ. "Происходит проверка прокуратуры на предмет законности установки и подключения к электросистеме дома. Когда проверка будет закончена, решат, законно это или нет", - заявила представитель управляющей компании.



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