Снег в столице растаял на две недели раньше срока Рубрики: Погода

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Несмотря на ненастье, в столице сохраняется аномально теплая погода. В понедельник и вторник дневная температура достигнет семи градусов тепла вместо обычных в это время полутора градусов, ожидаются осадки в виде дождя. В среду-четверг потепление приобретет экстремальный характер − температура после полудня достигнет 12 градусов. В пятницу дождевых облаков опять станет больше, и воздух начнет понемногу остывать. Устойчивый снежный покров в Москве разрушился раньше обычного примерно на две недели, потепление принесет дожди. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости" Несмотря на ненастье, в столице сохраняется аномально теплая погода. В понедельник и вторник дневная температура достигнет семи градусов тепла вместо обычных в это время полутора градусов, ожидаются осадки в виде дождя. В среду-четверг потепление приобретет экстремальный характер − температура после полудня достигнет 12 градусов. В пятницу дождевых облаков опять станет больше, и воздух начнет понемногу остывать.



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