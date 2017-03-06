]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
марта
pda
Поиск
Архив

Снег в столице растаял на две недели раньше срока
20 марта 2017 г. | Время публикации 13:44 | Последние изменения 14:49
Рубрики: Погода  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
Устойчивый снежный покров в Москве разрушился раньше обычного примерно на две недели, потепление принесет дожди. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

Несмотря на ненастье, в столице сохраняется аномально теплая погода. В понедельник и вторник дневная температура достигнет семи градусов тепла вместо обычных в это время полутора градусов, ожидаются осадки в виде дождя. В среду-четверг потепление приобретет экстремальный характер − температура после полудня достигнет 12 градусов. В пятницу дождевых облаков опять станет больше, и воздух начнет понемногу остывать.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
20.03.2017   16:50
3
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 20 марта 2017 г. // Последняя новость 16:52
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>