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Животных столичного зоопарка "перенесут" на выставку в Манеже
20 марта 2017 г. | Время публикации 12:32 | Последние изменения 14:38
Рубрики: Животные, Общество  
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Moscow-Live.ru
Московский зоопарк представит инсталляцию с использованием технологии дополненной реальности в рамках культурного форума, который пройдет с 24 по 26 марта в ЦВЗ "Манеж". Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе зоопарка.

Выставочное пространство с мультимедийными экранами, которые будут транслировать ролики о деятельности зоопарка, будет разделено на климатические зоны и представит фауну России. Звуки природы и голоса животных будут воспроизводиться прямо на стенде и создадут атмосферу реального присутствия в зоопарке. Вокруг стенда будут разложены стикеры с изображениями животных. При наведении экрана мобильного устройства на стикер, животное на наклейке будет "оживать". Также на стенде зоопарка можно будет примерить маску животного и сделать фотографии.

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