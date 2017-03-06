Животных столичного зоопарка "перенесут" на выставку в Манеже

Московский зоопарк представит инсталляцию с использованием технологии дополненной реальности в рамках культурного форума, который пройдет с 24 по 26 марта в ЦВЗ "Манеж". Об этом агентству "Москва"
сообщили в пресс-службе зоопарка.
Выставочное пространство с мультимедийными экранами, которые будут транслировать ролики о деятельности зоопарка, будет разделено на климатические зоны и представит фауну России. Звуки природы и голоса животных будут воспроизводиться прямо на стенде и создадут атмосферу реального присутствия в зоопарке. Вокруг стенда будут разложены стикеры с изображениями животных. При наведении экрана мобильного устройства на стикер, животное на наклейке будет "оживать". Также на стенде зоопарка можно будет примерить маску животного и сделать фотографии.