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В Лужниках стартовал фестиваль "День массового футбола"
20 мая 2017 г. | Время публикации 14:00
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
В субботу по всей стране был дан старт фестивалю летнего спортивного сезона, девиз которого "За здоровьем в парки и на спортплощадки". Центральные мероприятия проходят в Москве на территории олимпийского комплекса "Лужники", сообщает ТАСС.

Открыв фестиваль, президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко и министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, примут участие в футбольном матче. Как рассказал министр спорта, сперва он сыграет на позиции защитника, а затем планирует перейти в нападение.

"Это замечательный праздник. Сегодня по всей стране поклонники футбола вышли на площадку, это самый популярный вид спорта у нас. Он приносит счастье и доровье", - сказал Мутко.

Колобков в свою очередь отметил, что открытие именно в Лужниках символично. "250 команд сегодня собрались здесь. Этим стартом мы дадим задел для фестиваля по всей России", - сказал министр.
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