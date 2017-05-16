В Жуковском прошел митинг дольщиков строящегося жилья Рубрики: Общество

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По словам заместителя руководителя городской администрации Леонида Тарасова, в настоящее время вопрос завершения "Гагаринского" находится на контроле у областной администрации. "Юридически "Гагаринский" может быть признан проблемным домом, когда пройдут девять месяцев со времени приостановки строительства или задержки сдачи квартир. Но статус проблемного дома может затянуть поиск нового инвестора на год или более. Долгострой - не подарок для инвестора, кроме того, новому застройщику понадобится заново получать разрешение на строительство", - отмечает Тарасов.



Сообщается, что стройка 25-этажного дома на улице Гагарина началась в Жуковском 2013 году, по плану он должен был быть сдан в III квартале 2016 года. В июне 2016 года строительство остановилось, в ноябре представители компании-застройщика "Юпитер" официально объявили об отсутствии средств, а в марте 2017 года "Юпитер" был признан проблемным застройщиком. В настоящее время не проданы 270 квартир из 1030, на пяти с половиной секциях дома из семи отсутствует кровля. Как сообщил один из организаторов акции, член инициативной группы дольщиков Алексей Червяков, митинг дольщиков ЖК "Гагаринский" в сквере на улице Маяковского в поддержку признания строящегося ЖК проблемным объектом согласован с администрацией города и собрал около 90 участников. Они требуют, чтобы дом получил статус проблемного объекта и попал в реестр подмосковного министерства строительного комплекса. "Это привлечет внимание областных и федеральных властей к поиску инвестора, а мы будем официально признаны обманутыми дольщиками", - приводит Червякова РИАМО По словам заместителя руководителя городской администрации Леонида Тарасова, в настоящее время вопрос завершения "Гагаринского" находится на контроле у областной администрации. "Юридически "Гагаринский" может быть признан проблемным домом, когда пройдут девять месяцев со времени приостановки строительства или задержки сдачи квартир. Но статус проблемного дома может затянуть поиск нового инвестора на год или более. Долгострой - не подарок для инвестора, кроме того, новому застройщику понадобится заново получать разрешение на строительство", - отмечает Тарасов.Сообщается, что стройка 25-этажного дома на улице Гагарина началась в Жуковском 2013 году, по плану он должен был быть сдан в III квартале 2016 года. В июне 2016 года строительство остановилось, в ноябре представители компании-застройщика "Юпитер" официально объявили об отсутствии средств, а в марте 2017 года "Юпитер" был признан проблемным застройщиком. В настоящее время не проданы 270 квартир из 1030, на пяти с половиной секциях дома из семи отсутствует кровля.



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