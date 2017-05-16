Три автомобиля столкнулись на Минском шоссе, два - на Алтуфьевском Рубрики: Происшествия

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Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло на Минском шоссе в Московской области. По словам очевидцев, в аварии пострадали не менее трех человек, сообщает



Известно, столкновение случилось на повороте к поселку Довиль. В результате удара один из автомобилей перевернулся. О состоянии пострадавших не сообщается. Нет и официальной информации по этому инциденту.



Тем временем в Москве, на Алтуфьевском шоссе, столкнулись две машины. В результате был сбит пешеход, сообщил



"Вчера в 21:40 на Алтуфьевском шоссе в районе дома 12 произошло столкновение двух автомобилей с последующим наездом на пешехода", - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что в настоящее время пострадавший пешеход госпитализирован в медучреждение. Автоавария с участием трех машин произошла в Подмосковье. Трое человек пострадали. В московском ДТП столкнулись два автомобиля. Пострадал пешеход.Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло на Минском шоссе в Московской области. По словам очевидцев, в аварии пострадали не менее трех человек, сообщает телеканал "360" телеканал "360" со ссылкой на сайт РЕН ТВ.Известно, столкновение случилось на повороте к поселку Довиль. В результате удара один из автомобилей перевернулся. О состоянии пострадавших не сообщается. Нет и официальной информации по этому инциденту.Тем временем в Москве, на Алтуфьевском шоссе, столкнулись две машины. В результате был сбит пешеход, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ."Вчера в 21:40 на Алтуфьевском шоссе в районе дома 12 произошло столкновение двух автомобилей с последующим наездом на пешехода", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в настоящее время пострадавший пешеход госпитализирован в медучреждение.



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