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Три автомобиля столкнулись на Минском шоссе, два - на Алтуфьевском
20 мая 2017 г. | Время публикации 10:00 | Последние изменения 11:08
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Автоавария с участием трех машин произошла в Подмосковье. Трое человек пострадали. В московском ДТП столкнулись два автомобиля. Пострадал пешеход.

Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло на Минском шоссе в Московской области. По словам очевидцев, в аварии пострадали не менее трех человек, сообщает телеканал "360"телеканал "360" со ссылкой на сайт РЕН ТВ.

Известно, столкновение случилось на повороте к поселку Довиль. В результате удара один из автомобилей перевернулся. О состоянии пострадавших не сообщается. Нет и официальной информации по этому инциденту.

Тем временем в Москве, на Алтуфьевском шоссе, столкнулись две машины. В результате был сбит пешеход, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

"Вчера в 21:40 на Алтуфьевском шоссе в районе дома 12 произошло столкновение двух автомобилей с последующим наездом на пешехода", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время пострадавший пешеход госпитализирован в медучреждение.
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Суббота, 20 мая 2017 г. // Последняя новость 15:00
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