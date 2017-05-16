В ДТП в центре Москвы пострадали двое детей

"По предварительной информации, в районе дома 13 на набережной Академика Туполева произошло столкновение легковых автомобилей "КИА" и "Тойота. В результате столкновения пострадали четыре человека, из них двое - дети", - сообщает "Интерфакс"
со слова осведомленного источника.
По его словам, в результате аварии автомобиль "КИА" от удара свалился в реку.
Ранее Newsmsk.com сообщал о столкновении
двух автомобилей с наездом на пешехода на Алтуфьевском шоссе. Также на Минском шоссе в Подмосковье произошло столкновение трех автомобилей.