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В ДТП в центре Москвы пострадали двое детей
20 мая 2017 г. | Время публикации 12:05
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
"По предварительной информации, в районе дома 13 на набережной Академика Туполева произошло столкновение легковых автомобилей "КИА" и "Тойота. В результате столкновения пострадали четыре человека, из них двое - дети", - сообщает "Интерфакс" со слова осведомленного источника.

По его словам, в результате аварии автомобиль "КИА" от удара свалился в реку.

Ранее Newsmsk.com сообщал о столкновении двух автомобилей с наездом на пешехода на Алтуфьевском шоссе. Также на Минском шоссе в Подмосковье произошло столкновение трех автомобилей.
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