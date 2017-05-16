В столице открылся музейно-просветительский центр МЧС Рубрики: Общество

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Пучков рассказал, что в просветительском центре выставке представлены все достижения российской промышленности, новейшие разработки и технологии, раритетные образцы техники и история развития пожарно-спасательного дела вплоть до сегодняшнего дня для популяризации работы пожарных и спасателей. Особенно среди детей.



"Дети должны знать, как оказать помощь себе и другим, как вести себя в той или иной ситуации. Здесь их будут обучать навыкам оказания помощи", - сказал Пучков, отметив, что с сегодняшнего дня во всех регионах России стартует подобная масштабная просветительская работа.



Агентство сообщает, что на территории центра находится несколько интерактивных площадок, которые будут интересны не только взрослым, но и детям: мемориальная, выставочная, профессиональная, детская игровая. На этих площадках посетители парка смогут познакомиться с историей и развитием спасательного дела в России, здесь представлены основные вехи становления системы оказания помощи в экстремальных ситуациях, начиная от местной противовоздушной обороны 1930-х годов.



В павильонах выставочной зоны размещены образцы современной пожарно-спасательной техники, находящейся на вооружении в пожарно-спасательных частях, в спасательных воинских формированиях, в авиационно-спасательных подразделениях и в Государственной инспекции по маломерным судам. Здесь же демонстрируется и раритетная пожарно-спасательная техника.



Для детей предусмотрены детские площадки, где в игровой форме будут обучать основам безопасности жизнедеятельности, проводить мастер-классы и викторины. На "профессиональной" площадке посетители центра смогут примерить боевую одежду пожарного, поработать с гидравлическим спасательным инструментом, потушить самостоятельно очаг возгорания, почувствовать себя водителем пожарного автомобиля и сделать фото на память.



На территории центра также расположился мобильный пункт питания и палатки, где можно будет попробовать кашу, приготовленную на полевой кухне. Один из павильонов отведен под фотовыставку. Особое место на территории музейно-просветительского центра МЧС России заняла аллея героев, посвященная памяти сотрудников министерства, погибших при защите Отечества и исполнении служебных обязанностей. "Мы открываем первый Всероссийский комплексный музейно-просветительский центр, который будет работать круглый год и открыт для всех желающих. Он станет первым шагом обучения молодежи основам безопасности жизнедеятельности и доведения до всех граждан истории и традиции службы спасения, пожарной охраны", - сказал министр на церемонии открытия центра, передает ТАСС Пучков рассказал, что в просветительском центре выставке представлены все достижения российской промышленности, новейшие разработки и технологии, раритетные образцы техники и история развития пожарно-спасательного дела вплоть до сегодняшнего дня для популяризации работы пожарных и спасателей. Особенно среди детей."Дети должны знать, как оказать помощь себе и другим, как вести себя в той или иной ситуации. Здесь их будут обучать навыкам оказания помощи", - сказал Пучков, отметив, что с сегодняшнего дня во всех регионах России стартует подобная масштабная просветительская работа.Агентство сообщает, что на территории центра находится несколько интерактивных площадок, которые будут интересны не только взрослым, но и детям: мемориальная, выставочная, профессиональная, детская игровая. На этих площадках посетители парка смогут познакомиться с историей и развитием спасательного дела в России, здесь представлены основные вехи становления системы оказания помощи в экстремальных ситуациях, начиная от местной противовоздушной обороны 1930-х годов.В павильонах выставочной зоны размещены образцы современной пожарно-спасательной техники, находящейся на вооружении в пожарно-спасательных частях, в спасательных воинских формированиях, в авиационно-спасательных подразделениях и в Государственной инспекции по маломерным судам. Здесь же демонстрируется и раритетная пожарно-спасательная техника.Для детей предусмотрены детские площадки, где в игровой форме будут обучать основам безопасности жизнедеятельности, проводить мастер-классы и викторины. На "профессиональной" площадке посетители центра смогут примерить боевую одежду пожарного, поработать с гидравлическим спасательным инструментом, потушить самостоятельно очаг возгорания, почувствовать себя водителем пожарного автомобиля и сделать фото на память.На территории центра также расположился мобильный пункт питания и палатки, где можно будет попробовать кашу, приготовленную на полевой кухне. Один из павильонов отведен под фотовыставку. Особое место на территории музейно-просветительского центра МЧС России заняла аллея героев, посвященная памяти сотрудников министерства, погибших при защите Отечества и исполнении служебных обязанностей.



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