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Пассажирам московской подземки предлагается проголосовать за понравившуюся музыку в метро
20 мая 2017 г. | Время публикации 18:00
Рубрики: Метрополитен  
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Агентство городских новостей "Москва"
"Пассажиры московского метро смогут в течение недели, с 19 по 26 мая, проголосовать за любого из 200 исполнителей проекта "Музыка в метро". Технические особенности опросов "ВКонтакте" позволяют добавлять лишь десять вариантов, поэтому для голосования выбрали музыкантов, которых пользователи чаще всего упоминают в своих социальных сетях", - сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичной подземки. При этом участники опроса могут предложить своего любимого исполнителя в комментариях – они также примут участие в голосовании.

По словам первого заместителя начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, ежедневно на площадках московского метро проходят около 70 выступлений, многие артисты уже запомнились и полюбились пассажирам, и их можно отблагодарить за их концерты голосованием.

Ранее Newsmsk.com сообщал, что новый этап культурного проекта "Музыка в метро" был торжественно открыт 27 марта 2017 года на станции "Боровицкая" Московского метрополитена. И на этом новом этапе более 200 новых музыкальных коллективов смогли официально выступать в столичной подземке. При этом количество площадок для артистов было увеличено до 15.
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