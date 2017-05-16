Пассажирам московской подземки предлагается проголосовать за понравившуюся музыку в метро

25 марта 2017 г. Открытие нового этапа "Музыки в метро" состоится 27 марта

Новый этап культурного проекта "Музыка в метро" будет торжественно открыт 27 марта на станции "Боровицкая" Московского метрополитена. На открытии выступят сразу 14 исполнителей.