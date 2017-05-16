Пассажирам московской подземки предлагается проголосовать за понравившуюся музыку в метро

"Пассажиры московского метро смогут в течение недели, с 19 по 26 мая, проголосовать за любого из 200 исполнителей проекта "Музыка в метро". Технические особенности опросов "ВКонтакте" позволяют добавлять лишь десять вариантов, поэтому для голосования выбрали музыкантов, которых пользователи чаще всего упоминают в своих социальных сетях", - сообщает РИАМО
со ссылкой на пресс-службу столичной подземки. При этом участники опроса могут предложить своего любимого исполнителя в комментариях – они также примут участие в голосовании.
По словам первого заместителя начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, ежедневно на площадках московского метро проходят около 70 выступлений, многие артисты уже запомнились и полюбились пассажирам, и их можно отблагодарить за их концерты голосованием.
Ранее Newsmsk.com сообщал, что новый этап культурного проекта "Музыка в метро" был торжественно открыт 27 марта 2017 года
на станции "Боровицкая" Московского метрополитена. И на этом новом этапе более 200 новых музыкальных коллективов смогли официально выступать в столичной подземке. При этом количество площадок для артистов было увеличено до 15.