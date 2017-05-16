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"Ночь в музее" отметят историческим квестом, лекциями и концертами уличных оркестров Рубрики: Развлечения

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Агентство городских новостей Москва



"Ночь в музее" парка Горького будет посвящена эпохе "оттепели". Куратор выставки "Шестидесятники. Отдых" Тим Ильясов расскажет о направлениях отдыха в хрущевскую эпоху, о культовых книгах, фильмах, музыкальных произведениях, с которыми связаны отдельные экспонаты. На встрече можно будет узнать подробности о том, как создавалась выставка, и задать вопросы куратору. Также пройдет авторская экскурсия по выставке "Впереди только история" с художником Владимиром Потаповым. В лектории музея Парка Горького посетители смогут посмотреть кинофильмы: "Дайте жалобную книгу", "Еще раз про любовь" и "Я шагаю по Москве".



На поляне у Народной обсерватории парка стартует цикл наблюдений и неформальных бесед, в рамках которых каждый желающий сможет посмотреть в солнечный телескоп и задать вопросы профессиональному астроному. А на смотровой площадке музея каждый желающий сможет поучаствовать в шахматных партиях, послушать советскую музыку 1960-х годов и насладиться одним из лучших видов на Москву. Для перемещения между базовыми точками акции будут организованы 10 автобусных маршрутов.



А по всей столице с 18:00 до 22:00 пройдет масштабный городской квест "Собери историю". По Москве рассредоточатся гости из 12 эпох, которые воспроизведут на фестивале "Времена и эпохи": Железный век, Античность, раннее Средневековье, XII-XIII века, Русь XIV–XV веков, Московское царство XVII века, Петровское время, эпоха Екатерины Великой, 1812 год, Крымская война, начало XX века и Первая мировая война. Участникам квеста необходимо разыскать представителей каждой эпохи и ответить хотя бы на один из трех их вопросов, после чего костюмированный герой предложит с ним сфотографироваться.



Собрав коллекцию из 12 снимков, их нужно будет опубликовать на странице в Instagram с хэштегом #12эпох. Двух победителей определят с помощью генератора случайных чисел. Итоги подведут 23 мая. Победителям предложат выбрать свой исторический образ, подберут под него костюм и пригласят поучаствовать в официальной церемонии открытия "Времен и эпох" 1 июня.



Для квеста в Москве подготовлено более 10 площадок, среди них Спасопесковская площадь, кинотеатр "Художественный", Пушкинская площадь, Тверская площадь, Страстной бульвар, Казанский собор, Лубянская площадь, театр "Современник", Доходный дом с чайным магазином Перлова и другие.



На ВДНХ москвичи смогут бесплатно посетить экспозицию "Взлет. Выставка-прогноз" и интерактивный музейный комплекс "Буран", создать арт-объект для выставки Политехнического музея "Максимальное приближение", а также стать участниками бесплатных обзорных экскурсий. Они узнают неизвестные факты о знаменитых фонтанах и павильонах, аутентичных вазах, мозаиках и панно.



Познавательный тур стартует от арки Главного входа. Далее гости пройдут по Центральной аллее к павильону "Центральный", а от него продолжат путь по Главной аллее со знаменитыми фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок". Старт каждого тура у экскурсионного бюро ВДНХ у арки Главного входа в 18:00, 19:00 и 20:00. Максимальное количество участников в каждой группе - 50 человек.



Тех, кому интересна тема космонавтики, познакомят с историей создания легендарного космического челнока, а также предложат совершить его виртуальную посадку на космодроме Байконур в режиме реального времени. Мероприятие пройдет в интерактивном музейном комплексе "Буран", который расположен внутри макета орбитального корабля "Буран БТС-001" рядом с павильоном номер 20.



Поклонников современного искусства ждет экспозиция "Выставка-прогноз", которая проводится в рамках выставочного проекта "Взлет". Экспозицию составляют около 40 работ, а разделенные между собой пространства павильона отражают разные аспекты прогноза: предвосхищение тенденций, анализ данных и неизбежные отклонения от общей динамики. В экспозиции они представлены как три смысловые зоны: "Предчувствие", "Знание" и "Случай".



На экспозиции "Россия делает сама" в павильоне "Транспорт" пройдет серия занимательных мастер-классов по созданию арт-объектов из пластиковых бутылок, которые можно будет либо забрать с собой, либо оставить для того, чтобы их представили широкой публике на выставке "Максимальное приближение". Для участия в мастер-классе необходимо принести с собой не менее пяти пластиковых бутылок любого размера и цвета.



Также во время мастер-классов профессиональные актеры-мимы "расскажут" посетителям о проблемах утилизации ядерных отходов, о космическом мусоре, о шумовой экологии и раздельном сборе мусора. В центре сюжета игровых этюдов - исторические экспонаты Политехнического музея. Желающим принять участие в творческих мастер-классах также рекомендуется захватить с собой крышки от пластиковых бутылок. В обмен на них мимы покажут дополнительные сценки.



Во дворе Новой Третьяковки на улице Крымский Вал будет открыт фуд-корт с едой стран-участниц Международного фестиваля молодежи 1957 года и танцплощадка, где можно научиться танцевать твист. Кроме того, там пройдут экскурсии, а кульминацией программы станет "Фарс-мажорный концерт" Театра наций.



В Центральном Манеже акция начнется с лекции о звуковых инсталляциях, а продолжат ее авторская экскурсия по одной из выставок и концерт современной музыки. Московский планетарий приглашает понаблюдать за звездами, Государственный биологический музей имени Тимирязева - познакомиться с ночными животными. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства организует творческие мастер-классы, концерты и перформансы.



Мероприятия в необычном формате пройдут под девизом "Время открытий". Сад "Эрмитаж" превратится в площадку образовательного фестиваля "Открытые лекции". Представители московских музеев посвятят свои рассказы разным темам - от аудиовизуального искусства до физиологии памяти. Площадками специальных событий акции станут "секретные" места - московские музеи, которые заслуживают особого внимания. Гости смогут взглянуть на столицу как на новый, незнакомый город с деревянными домами и палисадниками и тихими квартирами. Здесь организуют творческие встречи, дискуссии, концерты и театральные представления.



Уже на подходе к музею можно будет попасть на pop-up-фестиваль с флешмобами, концертами уличных оркестров и перформансами. С 18:00 до 23:00 артисты будут ездить по городу на автомобилях и давать представления перед главными площадками "Ночи в музее", где выстраиваются самые длинные очереди. Бесплатный автобусный маршрут соединит шесть знаковых музеев Москвы. Рядом с ними расположатся мобильные кофейни с бургерами и горячими напитками.



Кроме того, в центре столицы пройдут 10 бесплатных пешеходных экскурсий, а серию музейных экскурсий проведут те, кто летает в космос, ставит спектакли, отправляется в экспедиции или работает на телевидении. В этом году присоединиться к ним смогут все желающие. Авторские экскурсии будут доступны онлайн и в записи на сайте проекта. В субботу, 20 мая, департамент культуры Москвы проведет "Ночь в музее". Бесплатно до позднего вечера будут открыты более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров, где пройдут творческие встречи, лекции, экскурсии, перформансы и концерты. Об этом сообщает агентство "Москва" "Ночь в музее"будет посвящена эпохе "оттепели". Куратор выставки "Шестидесятники. Отдых" Тим Ильясов расскажет о направлениях отдыха в хрущевскую эпоху, о культовых книгах, фильмах, музыкальных произведениях, с которыми связаны отдельные экспонаты. На встрече можно будет узнать подробности о том, как создавалась выставка, и задать вопросы куратору. Также пройдет авторская экскурсия по выставке "Впереди только история" с художником Владимиром Потаповым. В лектории музея Парка Горького посетители смогут посмотреть кинофильмы: "Дайте жалобную книгу", "Еще раз про любовь" и "Я шагаю по Москве".На поляне у Народной обсерватории парка стартует цикл наблюдений и неформальных бесед, в рамках которых каждый желающий сможет посмотреть в солнечный телескоп и задать вопросы профессиональному астроному. А на смотровой площадке музея каждый желающий сможет поучаствовать в шахматных партиях, послушать советскую музыку 1960-х годов и насладиться одним из лучших видов на Москву. Для перемещения между базовыми точками акции будут организованы 10 автобусных маршрутов.А по всей столице с 18:00 до 22:00 пройдет масштабный городской квест "Собери историю". По Москве рассредоточатся гости из 12 эпох, которые воспроизведут на фестивале "Времена и эпохи": Железный век, Античность, раннее Средневековье, XII-XIII века, Русь XIV–XV веков, Московское царство XVII века, Петровское время, эпоха Екатерины Великой, 1812 год, Крымская война, начало XX века и Первая мировая война. Участникам квеста необходимо разыскать представителей каждой эпохи и ответить хотя бы на один из трех их вопросов, после чего костюмированный герой предложит с ним сфотографироваться.Собрав коллекцию из 12 снимков, их нужно будет опубликовать на странице в Instagram с хэштегом #12эпох. Двух победителей определят с помощью генератора случайных чисел. Итоги подведут 23 мая. Победителям предложат выбрать свой исторический образ, подберут под него костюм и пригласят поучаствовать в официальной церемонии открытия "Времен и эпох" 1 июня.Для квеста в Москве подготовлено более 10 площадок, среди них Спасопесковская площадь, кинотеатр "Художественный", Пушкинская площадь, Тверская площадь, Страстной бульвар, Казанский собор, Лубянская площадь, театр "Современник", Доходный дом с чайным магазином Перлова и другие.Намосквичи смогут бесплатно посетить экспозицию "Взлет. Выставка-прогноз" и интерактивный музейный комплекс "Буран", создать арт-объект для выставки Политехнического музея "Максимальное приближение", а также стать участниками бесплатных обзорных экскурсий. Они узнают неизвестные факты о знаменитых фонтанах и павильонах, аутентичных вазах, мозаиках и панно.Познавательный тур стартует от арки Главного входа. Далее гости пройдут по Центральной аллее к павильону "Центральный", а от него продолжат путь по Главной аллее со знаменитыми фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок". Старт каждого тура у экскурсионного бюро ВДНХ у арки Главного входа в 18:00, 19:00 и 20:00. Максимальное количество участников в каждой группе - 50 человек.Тех, кому интересна тема космонавтики, познакомят с историей создания легендарного космического челнока, а также предложат совершить его виртуальную посадку на космодроме Байконур в режиме реального времени. Мероприятие пройдет в интерактивном музейном комплексе "Буран", который расположен внутри макета орбитального корабля "Буран БТС-001" рядом с павильоном номер 20.Поклонников современного искусства ждет экспозиция "Выставка-прогноз", которая проводится в рамках выставочного проекта "Взлет". Экспозицию составляют около 40 работ, а разделенные между собой пространства павильона отражают разные аспекты прогноза: предвосхищение тенденций, анализ данных и неизбежные отклонения от общей динамики. В экспозиции они представлены как три смысловые зоны: "Предчувствие", "Знание" и "Случай".На экспозиции "Россия делает сама" в павильоне "Транспорт" пройдет серия занимательных мастер-классов по созданию арт-объектов из пластиковых бутылок, которые можно будет либо забрать с собой, либо оставить для того, чтобы их представили широкой публике на выставке "Максимальное приближение". Для участия в мастер-классе необходимо принести с собой не менее пяти пластиковых бутылок любого размера и цвета.Также во время мастер-классов профессиональные актеры-мимы "расскажут" посетителям о проблемах утилизации ядерных отходов, о космическом мусоре, о шумовой экологии и раздельном сборе мусора. В центре сюжета игровых этюдов - исторические экспонаты Политехнического музея. Желающим принять участие в творческих мастер-классах также рекомендуется захватить с собой крышки от пластиковых бутылок. В обмен на них мимы покажут дополнительные сценки.Во дворена улице Крымский Вал будет открыт фуд-корт с едой стран-участниц Международного фестиваля молодежи 1957 года и танцплощадка, где можно научиться танцевать твист. Кроме того, там пройдут экскурсии, а кульминацией программы станет "Фарс-мажорный концерт" Театра наций.начнется с лекции о звуковых инсталляциях, а продолжат ее авторская экскурсия по одной из выставок и концерт современной музыки.приглашает понаблюдать за звездами,- познакомиться с ночными животными. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства организует творческие мастер-классы, концерты и перформансы.Мероприятия в необычном формате пройдут под девизом "Время открытий".превратится в площадку образовательного фестиваля "Открытые лекции". Представители московских музеев посвятят свои рассказы разным темам - от аудиовизуального искусства до физиологии памяти. Площадками специальных событий акции станут "секретные" места - московские музеи, которые заслуживают особого внимания. Гости смогут взглянуть на столицу как на новый, незнакомый город с деревянными домами и палисадниками и тихими квартирами. Здесь организуют творческие встречи, дискуссии, концерты и театральные представления.Уже на подходе к музею можно будет попасть на pop-up-фестиваль с флешмобами, концертами уличных оркестров и перформансами. С 18:00 до 23:00 артисты будут ездить по городу на автомобилях и давать представления перед главными площадками "Ночи в музее", где выстраиваются самые длинные очереди. Бесплатный автобусный маршрут соединит шесть знаковых музеев Москвы. Рядом с ними расположатся мобильные кофейни с бургерами и горячими напитками.Кроме того, в центре столицы пройдут 10 бесплатных пешеходных экскурсий, а серию музейных экскурсий проведут те, кто летает в космос, ставит спектакли, отправляется в экспедиции или работает на телевидении. В этом году присоединиться к ним смогут все желающие. Авторские экскурсии будут доступны онлайн и в записи на сайте проекта.



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