Музеи Подмосковья станут бесплатными 20 мая в рамках акции "Ночь музеев"

"Двадцатого мая в рамках акции "Ночь музеев" государственные и муниципальные музеи Подмосковья можно будет посетить бесплатно", - сообщила РИАМО
со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
В материале отмечается, что музеи предложат посетителям игровые и экскурсионные программы, посвященные Году экологии, 100-летию Октябрьской революции и Году особо охраняемых природных территорий. Одним из главных мероприятий акции станет открытие выставки работ Исаака Левитана в музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим". Посетители смогут увидеть более 30 полотен мастера из 14 российских музеев и частных собраний.
Культурная акция "Ночь музеев" приурочена к празднованию Международного Дня музеев, отмечаемого с 1978 года в 150 странах мира. Подмосковье принимает участие в акции в восьмой раз.
Ранее Newsmsk.com сообщал, что в Москве
20 мая в рамках акции "Ночь музеев" бесплатно до позднего вечера будут открыты более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров, где пройдут творческие встречи, лекции, экскурсии, перформансы и концерты.