Музеи Подмосковья станут бесплатными 20 мая в рамках акции "Ночь музеев"

20 мая 2017 г. "Ночь в музее" отметят историческим квестом, лекциями и концертами уличных оркестров

В столице до позднего вечера будут открыты более 200 музеев и других площадок, где пройдут встречи, лекции, экскурсии, перформансы и концерты. В Парке Горького расскажут об "оттепели", а на Крымском валу научат танцевать твист.