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Музеи Подмосковья станут бесплатными 20 мая в рамках акции "Ночь музеев"
20 мая 2017 г. | Время публикации 11:05
Рубрики: Культура  
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Moscow-Live.ru
"Двадцатого мая в рамках акции "Ночь музеев" государственные и муниципальные музеи Подмосковья можно будет посетить бесплатно", - сообщила РИАМО со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

В материале отмечается, что музеи предложат посетителям игровые и экскурсионные программы, посвященные Году экологии, 100-летию Октябрьской революции и Году особо охраняемых природных территорий. Одним из главных мероприятий акции станет открытие выставки работ Исаака Левитана в музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим". Посетители смогут увидеть более 30 полотен мастера из 14 российских музеев и частных собраний.

Культурная акция "Ночь музеев" приурочена к празднованию Международного Дня музеев, отмечаемого с 1978 года в 150 странах мира. Подмосковье принимает участие в акции в восьмой раз.

Ранее Newsmsk.com сообщал, что в Москве 20 мая в рамках акции "Ночь музеев" бесплатно до позднего вечера будут открыты более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров, где пройдут творческие встречи, лекции, экскурсии, перформансы и концерты.
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