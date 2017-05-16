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Полиция задержала няню, похитившую крупную сумму денег из квартиры нанимателей
20 мая 2017 г. | Время публикации 13:00
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
Сотрудники главного управления уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении кражи на сумму в 3 млн рублей из московской квартиры, в которой она работала няней, возбуждено уголовное дело, сообщила "Интерфаксу" в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она сообщила, что подозреваемая - 30-летняя уроженка одной из стран Центральной Азии - на протяжении нескольких месяцев работала няней в одной из московских семей и, воспользовавшись доверительными отношениями с членами семьи, женщина похитила из квартиры денежные средства, а затем скрылась.

По данному факту Следственным отделом ОМВД России по району Проспект Вернадского возбуждено уголовное дело. Подозреваемая помещена под стражу.
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