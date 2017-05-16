Полиция задержала няню, похитившую крупную сумму денег из квартиры нанимателей Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press



Она сообщила, что подозреваемая - 30-летняя уроженка одной из стран Центральной Азии - на протяжении нескольких месяцев работала няней в одной из московских семей и, воспользовавшись доверительными отношениями с членами семьи, женщина похитила из квартиры денежные средства, а затем скрылась.



По данному факту Следственным отделом ОМВД России по району Проспект Вернадского возбуждено уголовное дело. Подозреваемая помещена под стражу. Сотрудники главного управления уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении кражи на сумму в 3 млн рублей из московской квартиры, в которой она работала няней, возбуждено уголовное дело, сообщила "Интерфаксу" в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она сообщила, что подозреваемая - 30-летняя уроженка одной из стран Центральной Азии - на протяжении нескольких месяцев работала няней в одной из московских семей и, воспользовавшись доверительными отношениями с членами семьи, женщина похитила из квартиры денежные средства, а затем скрылась.По данному факту Следственным отделом ОМВД России по району Проспект Вернадского возбуждено уголовное дело. Подозреваемая помещена под стражу.



Предыдущая статья | Следующая статья

