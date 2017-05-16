Какие столичные улицы перекроют летом из-за ремонта инженерных сетей Рубрики: Городская инфраструктура

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Также частично будет перекрыта одна полоса с 10 мая по 30 августа круглосуточно на участке Малого Палашевского переулка от дома 2/8 до дома 19 по Тверской улице, на участке Сытинского переулка от дома 14/7 по Большому Палашевскому переулку до дома 27, строение 4, по Большой Бронной улице, на участке Большого Палашевского переулка от дома 12/2 по Большому Козихинскому переулку до дома 14/7 по Большому Палашевскому переулку.



Кроме того, частично будет перекрыта одна полоса с 1 июня по 15 июля круглосуточно на участке Мамонтовского переулка от дома 10/2 по Трехпрудному переулку до дома 4, строение 1.



Сообщается также, что частично будет перекрыта одна полоса с 1 июля по 30 августа круглосуточно на участке Богословского переулка от дома 23, строение 3, до дома 19 по Тверскому бульвару, на участке Шведского тупика от дома 20, строение 2, по Тверскому бульвару до дома 3. С 1 по 21 июня круглосуточно будет полностью перекрыт участок Богословского переулка от дома 14, строение 1, по Большой Бронной улице до дома 23, строение 4, по Тверскому бульвару, передает РИАМО со ссылкой на информационный центр.Также частично будет перекрыта одна полоса с 10 мая по 30 августа круглосуточно на участке Малого Палашевского переулка от дома 2/8 до дома 19 по Тверской улице, на участке Сытинского переулка от дома 14/7 по Большому Палашевскому переулку до дома 27, строение 4, по Большой Бронной улице, на участке Большого Палашевского переулка от дома 12/2 по Большому Козихинскому переулку до дома 14/7 по Большому Палашевскому переулку.Кроме того, частично будет перекрыта одна полоса с 1 июня по 15 июля круглосуточно на участке Мамонтовского переулка от дома 10/2 по Трехпрудному переулку до дома 4, строение 1.Сообщается также, что частично будет перекрыта одна полоса с 1 июля по 30 августа круглосуточно на участке Богословского переулка от дома 23, строение 3, до дома 19 по Тверскому бульвару, на участке Шведского тупика от дома 20, строение 2, по Тверскому бульвару до дома 3.



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