В столичном зоопарке откроют академию для сотрудников и волонтеров Рубрики: Общество

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Соглашение о создании академии подпишут гендиректор Московского зоопарка, Светлана Акулова и представитель Академии музеев и Ассоциации музеев Амстердама Бьорн Стенверс. Они будут совместно развивать образовательный центр. Задачей академии станет повышение качества услуг в Московском зоопарке, где работает более 700 сотрудников и 150 волонтеров.



Отечественные и зарубежные эксперты каждый месяц будут проводить тренинги по вопросам продаж, маркетинга, гостеприимства и туризма, организации просветительской деятельности, логистики, юридического сопровождения деятельности зоопарков и организации учета, а также уроки английского языка для общения с иностранными туристами. Участникам тренингов будут выдавать сертификаты. Московский зоопарк открывает новый образовательный центр с рабочим названием "Академия Московского зоопарка". Соглашение об этом планируют подписать 18 мая, в Международный день музеев, сообщается на сайте столичной мэрии Соглашение о создании академии подпишут гендиректор Московского зоопарка, Светлана Акулова и представитель Академии музеев и Ассоциации музеев Амстердама Бьорн Стенверс. Они будут совместно развивать образовательный центр. Задачей академии станет повышение качества услуг в Московском зоопарке, где работает более 700 сотрудников и 150 волонтеров.Отечественные и зарубежные эксперты каждый месяц будут проводить тренинги по вопросам продаж, маркетинга, гостеприимства и туризма, организации просветительской деятельности, логистики, юридического сопровождения деятельности зоопарков и организации учета, а также уроки английского языка для общения с иностранными туристами. Участникам тренингов будут выдавать сертификаты.



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