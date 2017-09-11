Учеников автошкол могут поделить на "любителей" и "профессионалов"

Союз автошкол Москвы обратился к главе ГИБДД с предложением разделить всех водителей на любителей и профессионалов, повысив в отношении "профи" требования и контроль. А тех, кто не зарабатывает вождением, предлагают освободить от лишней нагрузки при обучении, пишут "Известия"
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С 2013 года, когда после серии крупных аварий были серьезно ужесточены правила обучения водителей, автошколы начали готовить водителей как профессионалов. Между тем в Союзе автошкол настаивают на дифференцированном подходе, включающем усиленную подготовку профессионалов. А для тех, кто не собирается профессионально заниматься грузовыми и пассажирскими перевозками, учебную нагрузку можно снизить примерно на 30%.
Что касается будущих профессионалов, в первую очередь водителей грузовиков и автобусов, то за ними предполагается ужесточить контроль. Для этого необходимо внедрить электронные путевые листы с занесением информации о водителе, маршруте и грузе в единую базу данных, а также ввести чипированные права, с помощью которых водитель будет отмечаться, садясь за руль. Это позволит держать на контроле все машины. Кроме того, необходимо ужесточать и ответственность, лишая водителя профессиональных прав после определенного числа нарушений. Сейчас за нарушения отвечает владелец грузовика, водитель же никакой ответственности не несет.
Лидер движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов полагает, что идея разделить водителей на две категории вполне резонна: люди, которые умеют управлять автомобилем, не всегда способны безопасно перевозить пассажиров. При этом лишение прав для профессионала означает потерю работы и доходов, и систему наказаний для любителей и профессионалов также необходимо дифференцировать, наказывая профессионалов за серьезные или многочисленные нарушения строже, чем любителей.
"Лишать профессионала прав на полгода за случайный выезд на встречную полосу — это выкинуть человека на обочину жизни, - поясняет эксперт. - Следовало бы отказаться от практики лишения прав профессионалов за большинство нарушений (не за пьянку, конечно). А вместо этого ввести балльную систему. И тогда водитель, который случайно попался, не лишится работы, а тот, кто систематически нарушает, потеряет возможность трудиться в грузопассажирских перевозках". Другие эксперты отмечают, что в случае введения дифференциации увеличится не только ответственность, но и доходы профессиональных водителей.
Это не первая подобная инициатива: в феврале этого года в Союзе автошкол заявили, что причиной 80% ДТП является низкий уровень подготовки водителей, и предложили включить медсправки в перечень документов, которые водитель обязан возить с собой. А для недавно получивших права предложили ввести двухлетний испытательный срок
. По мнению экспертов, начинающий водитель должен быть заинтересован в осторожной езде, чтобы получить постоянное водительское удостоверение: временный документ будет обмениваться на постоянный с учетом допущенных начинающим водителем нарушений.
С другой стороны, в ГИБДД утверждают, что ДТП с участием водителей с минимальным стажем происходят в столице ежедневно
, и обвиняют автошколы в плохой подготовке водителей. В позапрошлом году полицейское ведомство фактически обвинило представителей автошкол в том, что те вместо качественного обучения занимаются бизнесом. В частности, площадки для обучения вождению порой находятся в нескольких десятках километров от Москвы, а заниматься там приходится по ночам
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