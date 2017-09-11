Учеников автошкол могут поделить на "любителей" и "профессионалов"

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28 февраля 2017 г. Водителям-новичкам предложили выдавать временные права

В Союзе автошкол Москвы утверждают, что причиной 80% ДТП является низкий уровень подготовки водителей. Водителей-новичков предлагают обязать проходить двухлетний испытательный срок, и выдавать права с учетом нарушений.

31 января 2016 г. ГИБДД обвиняет автошколы в ежедневных ДТП с участием неопытных водителей