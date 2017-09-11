Ряд управ эвакуирован в столице после очередного звонка о бомбе

Эвакуацию управы района Покровское-Стрешнево провели из-за угрозы взрыва. Как сообщил агентству "Москва"
источник в правоохранительных органах, после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве из управы эвакуированы 25 человек. Ранее по аналогичной причине эвакуировали управу района Митино.
По данным ТАСС, в оперативные службы поступил еще ряд анонимных сообщений об угрозах взрыва. Сейчас проверяются управы районов Замоскворечье, Южное Чертаново, Отрадное, Алексеевское, Покровское-Стрешнево и Преображенская, а также управа Молжаниновского района. Кроме того, неизвестные "заминировали" дом 49 на Судостроительной улице и управы районов Бескудниково, Черемушки и Теплый стан. Из зданий эвакуированы сотрудники и посетители, на месте работают кинологи.
Напомним, звонки о "минировании" общественных мест в городах России продолжаются с 10 сентября. Ни одно сообщение не подтвердилось, однако из-за угрозы взрыва были эвакуированы сотни тысяч человек: накануне
посетителей, в частности, вывели из торгового центра "Гагаринский" на улице Вавилова, 3, а также из "Центрального детского магазина" на Лубянке. Правоохранительные органы воздерживаются от официальных комментариев. По данным газеты "Ведомости", руководящая расследованием ФСБ запретила
пресс-службам МВД и МЧС комментировать информацию о ложном минировании, чтобы "не нагнетать панику" и не провоцировать "других желающих заняться телефонным терроризмом".
По мнению источника "Интерфакса", вал сообщений о якобы готовящихся взрывах мог быть организован всего одним человеком как из России, так из-за границы, "а возникший из-за этого ажиотаж возбудил дополнительную волну звонков от подростков и людей с психическими расстройствами". Ранее уже сообщалось о задержании подростков
, которые звонили с обычных телефонов. Шквал сообщений о "бомбах" также связывали с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". При этом сообщалось, что основная масса сообщений поступает с Украины.