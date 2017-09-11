Ряд управ эвакуирован в столице после очередного звонка о бомбе

19 сентября 2017 г. В Москве снова эвакуировали ЦДМ и здания управ после звонков о "минировании"

Посетителей и сотрудников также вывели из торгового центра "Гагаринский". Звонки о бомбах поступили в управы 11 районов и префектуру Центрального округа Москвы. Также сообщалось об угрозе взрыва в жилом доме на Болотниковской улице.