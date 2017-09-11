В соцсетях заклеймили независимого мундепа-новичка, который на первом же собрании проголосовал за единоросса Рубрики: Общество

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Избранные муниципальные депутаты начали проводить первые заседания после выборов 10 сентября. На них избираются председатели муниципальных собраний и главы районов. В большинстве собраний председатели избираются двумя третями голосов депутатов. В Хорошево-Мневниках, где независимые кандидаты из команды Гудкова - Каца получили пять мандатов из 15, для избрания председателем единоросса Михаила Попкова нужно было 10 голосов. Однако один депутат от "Единой России" не явился по болезни.



Выходило, что при таком раскладе снова выбрать Попкова, заседающего в районном собрании уже 20 лет, не получится. Однако за него неожиданно проголосовал Алексей Кочетков, который накануне "сообщил о своем несогласии голосовать" за Попкова, пишет в своем



По ее словам, прямо перед голосованием Кочетков вышел, чтобы ответить на звонок, и долго отсутствовал, а когда вернулся, поднял руку за кандидатуру Попкова. "Кочетков стал оправдываться, что у него проблемы на работе, ему пригрозили, что уволят, если не проголосует за Попкова. Ага, мы прям так и поверили! Продался молодой человек! Причем, как мне кажется, очень дешево! Нерукопожатен!" - возмущается Логацкая.



"Можно сказать, предательство совершилось на глазах у десятка местных жителей, которые пришли на заседание, и у четырех мундепов не едросовцев, которые накануне встречались с этим предателем и обсуждали возможные планы действий на сегодняшний день", -



Максим Кац, комментируя произошедшее в своем



Кац назвал три основных способа давления на независимых депутатов: подкуп, угрозы и упрашивания. В первом случае депутата просят проголосовать за "нужного" и опытного человека, призывая подумать о жителях и благе района. Взамен предлагается какая-нибудь должность. В соцсетях пишут, что "перебежчикам" обещают также крупные деньги за переход на сторону мэрии.



Получаю информацию из многих районов Москвы, что мэрия предлагает по 1-1,5 млн.рублей избравшимся депутатам за переход на её сторону.— Николай Левшиц (@nlevshits) 15 сентября 2017 г.





Депутатам также могут пригрозить проблемами на работе, проверками и другими неприятностями. "Устоять неопытному человеку, который в политике впервые, перед такими выплясываниями очень сложно", - заключил Кац. Кочетков вступил с ним в виртуальную полемику,



"Я хочу и буду РАБОТАТЬ на пользу своих избирателей. <...> Занимайтесь своей кукольной армией, а меня не надо ни запугивать, ни стыдить - я собираюсь просто работать в качестве муниципального депутата и руководствоваться при этом исключительно интересами тех, кто меня выбрал", - написал Кочетков.



Пользователи разразились гневными комментариями к посту мундепа, потребовав объяснить, зачем он голосовал за единоросса, если жители района, в свою очередь, отдавали свои голоса за Кочеткова именно для того, чтобы изменить расклад сил. Комментаторы также напомнили, что Хорошево-Мневники занимают девятое место в







































На момент написания материала Кочетков не ответил ни на один из вопросов пользователей. В районе Хорошево-Мневники избранный муниципальный депутат от партии "Яблоко" Алексей Кочетков, поддержанный командой "объединенных демократов" Дмитрия Гудкова и Максима Каца, проголосовал за представителя "Единой России". Это позволило последнему стать одновременно председателем Совета депутатов, главой муниципального округа и главой администрации. Для избирателей и коллег такое решение стало неожиданностью. В соцсетях известие вызвало резонанс, Кочеткова заклеймили "предателем", "засланным казачком" и "нерукопожатным".Избранные муниципальные депутаты начали проводить первые заседания после выборов 10 сентября. На них избираются председатели муниципальных собраний и главы районов. В большинстве собраний председатели избираются двумя третями голосов депутатов. В Хорошево-Мневниках, где независимые кандидаты из команды Гудкова - Каца получили пять мандатов из 15, для избрания председателем единоросса Михаила Попкова нужно было 10 голосов. Однако один депутат от "Единой России" не явился по болезни.Выходило, что при таком раскладе снова выбрать Попкова, заседающего в районном собрании уже 20 лет, не получится. Однако за него неожиданно проголосовал Алексей Кочетков, который накануне "сообщил о своем несогласии голосовать" за Попкова, пишет в своем Facebook муниципальный депутат Хорошево-Мневников Татьяна Логацкая.По ее словам, прямо перед голосованием Кочетков вышел, чтобы ответить на звонок, и долго отсутствовал, а когда вернулся, поднял руку за кандидатуру Попкова. "Кочетков стал оправдываться, что у него проблемы на работе, ему пригрозили, что уволят, если не проголосует за Попкова. Ага, мы прям так и поверили! Продался молодой человек! Причем, как мне кажется, очень дешево! Нерукопожатен!" - возмущается Логацкая."Можно сказать, предательство совершилось на глазах у десятка местных жителей, которые пришли на заседание, и у четырех мундепов не едросовцев, которые накануне встречались с этим предателем и обсуждали возможные планы действий на сегодняшний день", - добавляет жительница района Мира Шишкина.Максим Кац, комментируя произошедшее в своем блоге , отметил, что "ничто не предвещало превращение Алексея в предателя", и предположил, что Кочетков "поддался на давление": "То ли купили, то ли запугали, и позиции сданы, избиратели преданы, а Алексей теперь с клеймом на всю жизнь". Кац привел рассказ некого очевидца, который утверждает, что Кочеткову при нем позвонили с работы: "На него наехал начальник. Кочетков метался, меня спрашивал, как быть, и в итоге не устоял, поднял руку..."Кац назвал три основных способа давления на независимых депутатов: подкуп, угрозы и упрашивания. В первом случае депутата просят проголосовать за "нужного" и опытного человека, призывая подумать о жителях и благе района. Взамен предлагается какая-нибудь должность. В соцсетях пишут, что "перебежчикам" обещают также крупные деньги за переход на сторону мэрии.Депутатам также могут пригрозить проблемами на работе, проверками и другими неприятностями. "Устоять неопытному человеку, который в политике впервые, перед такими выплясываниями очень сложно", - заключил Кац. Кочетков вступил с ним в виртуальную полемику, заявив на своей странице в Facebook, что "шел в муниципальные депутаты не для того, чтобы быть политической марионеткой и интересантом Максима Каца"."Я хочу и буду РАБОТАТЬ на пользу своих избирателей. <...> Занимайтесь своей кукольной армией, а меня не надо ни запугивать, ни стыдить - я собираюсь просто работать в качестве муниципального депутата и руководствоваться при этом исключительно интересами тех, кто меня выбрал", - написал Кочетков.Пользователи разразились гневными комментариями к посту мундепа, потребовав объяснить, зачем он голосовал за единоросса, если жители района, в свою очередь, отдавали свои голоса за Кочеткова именно для того, чтобы изменить расклад сил. Комментаторы также напомнили, что Хорошево-Мневники занимают девятое место в рейтинге самых расточительных районов Москвы, составленном недавно центром антикоррупционной политики "Яблока", от которого Кочетков и избирался.На момент написания материала Кочетков не ответил ни на один из вопросов пользователей.



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