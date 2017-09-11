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Ряд улиц перекроют с 23 сентября в связи с фестивалем "Круг света"
20 сентября 2017 г. | Время публикации 12:46
Рубрики: Автотранспорт  
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ЦОДД / Twitter
В связи с проведением Московского международного фестиваля "Круг света" улицы, прилегающие к площадкам проведения, будут перекрываться с 23 по 27 сентября. Как сообщается в официальном Twitterтранспортного комплекса Москвы, с 23 по 24 сентября с 15:00 до 23:00 будут перекрываться участки улицы Академика Королева от улицы Ботаническая до пересечения с улицей Аргуновская, проезд со стороны Останкинского сквера от пересечения с улицей 1-я Останкинская до улицы Академика Королева, улица Новомосковская от пересечения с улицей 1-я Останкинская до пересечения с улицей Академика Королева, улица 1-я Останкинская от пересечения с улицей Ботаническая до пересечения с проездом Останкинского сквера.

С 23 по 24 сентября с 21:00 до 23:00 будут перекрываться улица Ботаническая от пересечения с улицей 1-я Останкинская до пересечения с улицей Академика Королева, улица Дубовой Рощи от пересечения с проездом Дубовой Рощи до пересечения с улицей Академика Королева, проезд Дубовой Рощи от пересечения с улицей Дубовой Рощи до пересечения с улицей Новомосковская, улица Новомосковская от пересечения с улицей 1-я Останкинская до пересечения с проездом Дубовой Рощи. Кроме того, с 23 по 27 сентября с 17:00 до 23:00 будет полностью перекрываться улица Петровка от улицы Кузнецкий мост до Театрального проезда и участок Новоцарицынского шоссе от Шипиловского проезда до улицы 1-я Радиальная.
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Среда, 20 сентября 2017 г. // Последняя новость 12:46
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