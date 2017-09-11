Москвичи начали знакомиться в метро через сообщества в соцсетях

Более 15 тысяч москвичей вступили в группы знакомств в подземке, организованных соцсетью "ВКонтакте". Как рассказали "Российской газете"
в руководстве столичного метро, знакомство в вестибюлях и вагонах очень даже возможно.
В январе-феврале 2016 года в подземке провели мониторинг знакомств в метро по соцсетям. Выяснилось, что за месяц благодаря метро отношения начались у 60 москвичей: самому пожилому из пассажиров оказалось 57 лет, а самому молодому - 14. Интересно, что если 10 лет назад люди знакомились в метро лично, то теперь у объекта симпатии спрашивают даже не телефон, а номер, под которым человек известен в соцсети "Вконтакте". В пяти специализированных сообществах пассажиры метро выкладывают фото понравившихся им попутчиков с обстоятельствами знакомства и предложением "отозваться".
По словам экспертов, познакомиться прямо в вагоне мешает известная "публичность" и многолюдность подземки, и беседу "на людях" воспринимают как нарушение личного пространства. К тому же многие попросту не знают, с чего начать разговор. Тем не менее знакомиться в метро можно, причем лучше всего на самых оживленных станциях: "Театральная", "Охотный ряд", "Площадь Революции", "Тверская", "Пушкинская", "Чеховская", "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая", "Арбатская". Новички могут даже нанять инструктора, который будет подсказывать через наушники как встать или сесть, как повернуть голову, как держать руки. Однако обходится такая помощь недешево, и многие все же предпочитают давать о себе знать через соцсети.
Это не первый подобный проект: так, в 2014 году в столице появились службы, готовые за немалую плату подобрать человеку спутника жизни
или помочь ему расстаться с нелюбимым человеком. От традиционных свах эти службы отличает индивидуальный подход: сценарий знакомства и расставания строится с учетом психологического портрета кандидата. Особым успехом такие службы пользуются среди бизнес-леди, у которых нет времени на более традиционные отношения.
В прошлом году сообщалось о новом способе знакомства, практикуемым водителями-мужчинами: пока девушки стоят в пробках
, им звонят водители соседних машин и предлагают пойти на свидание. Телефон понравившейся девушки, а также её персональные данные "автомобильные ухажеры" узнают с помощью специального сервиса. В списке мест
, где жительницы столицы также ищут свою любовь - супермаркеты, библиотеки и книжные магазины, кружки по интересам, тренинги и курсы, залы ожидания в аэропортах.