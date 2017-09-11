Москвичи начали знакомиться в метро через сообщества в соцсетях

11 октября 2016 г. Столичных автоледи возмутил навязчивый и незаконный способ знакомства в пробке

Автомобилистки, стоящие в пробках, получают звонки от водителей соседних машин, которые предлагают пойти на свидание. Телефон девушки и ее персональные данные "ухажеры" узнают с помощью специального сервиса.