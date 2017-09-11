Акция "На работу на велосипеде" пройдет в Москве в пятницу Рубрики: Развлечения

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press NEWSmsk.com, акция завершит Европейскую неделю мобильности в Москве, которая началась 17 сентября



В день акции в городе будут организованы десять "энергетических точек", где велосипедисты бесплатно получат воду, фрукты и другие угощения, а также сувениры и смогут пообщаться с организаторами. Кроме того, в офисах столичных компаний-партнеров акции состоятся специальные мероприятия. А на прошлой неделе более 200 кофеен, ресторанов, магазинов и других столичных заведений начали предлагать скидки и бонусы для велосипедистов: для информирования о них запущен Telegram-бот. В числе прочих партнерами акции в Москве стали сети кофеен "Даблби" и Krispy Kreme, театр "Современник" и образовательный проект "Москва глазами инженера". С 17 по 22 сентября действует бесплатный провоз велосипедов в пригородных электричках, льготные условия действуют и в сети городского велопроката "Велобайк".



"Энергетические точки" разместятся в парке "Музеон" на Крымской набережной под Крымским мостом, на Трубной площади возле выхода из станции метро "Трубная", на площади Арбатские ворота рядом с рестораном "Прага", на улице Лесная, д. 6 у станции проката "Велобайк", на улице Мантулинская, д. 18 рядом с кофейней "Может Кофе?", на Таганской площади, на улице Большая Семеновская напротив станции метро "Электрозаводская", на Пресненской набережной, д. 6, стр. 2. возле башни "Империя", на Даниловском рынке (около входа на улицу Мытная) и на улице Новодмитровская, д. 1, стр. 1. Ожидается, что в акции примут участие несколько тысяч человек. 22 сентября в Москве пройдет акция "На работу на велосипеде", для участников которой организуют десять "энергетических точек" с угощениями и сувенирами. Как сообщается в пресс-релизе департамента транспорта, присланном в редакцию, акция завершит Европейскую неделю мобильности в Москве, которая началась 17 сентября осенним велопарадом , собравшим около 20 тысяч участников.В день акции в городе будут организованы десять "энергетических точек", где велосипедисты бесплатно получат воду, фрукты и другие угощения, а также сувениры и смогут пообщаться с организаторами. Кроме того, в офисах столичных компаний-партнеров акции состоятся специальные мероприятия. А на прошлой неделе более 200 кофеен, ресторанов, магазинов и других столичных заведений начали предлагать скидки и бонусы для велосипедистов: для информирования о них запущен Telegram-бот. В числе прочих партнерами акции в Москве стали сети кофеен "Даблби" и Krispy Kreme, театр "Современник" и образовательный проект "Москва глазами инженера". С 17 по 22 сентября действует бесплатный провоз велосипедов в пригородных электричках, льготные условия действуют и в сети городского велопроката "Велобайк"."Энергетические точки" разместятся в парке "Музеон" на Крымской набережной под Крымским мостом, на Трубной площади возле выхода из станции метро "Трубная", на площади Арбатские ворота рядом с рестораном "Прага", на улице Лесная, д. 6 у станции проката "Велобайк", на улице Мантулинская, д. 18 рядом с кофейней "Может Кофе?", на Таганской площади, на улице Большая Семеновская напротив станции метро "Электрозаводская", на Пресненской набережной, д. 6, стр. 2. возле башни "Империя", на Даниловском рынке (около входа на улицу Мытная) и на улице Новодмитровская, д. 1, стр. 1. Ожидается, что в акции примут участие несколько тысяч человек.



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