Инвалидам третьей группы вернут право на бесплатную парковку в "Домодедово" Общество Рубрики: Автотранспорт

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Напомним, 9 августа в "Домодедово" были введены правила парковки, согласно которым на право бесплатной стоянки могут рассчитывать лишь инвалиды первой и второй групп. Информация стала неожиданностью для пассажиров, многие из которых по возвращении из отпусков обнаружили у себя



Как заявили в пресс-службе аэропорта, по итогам проверки в правила парковки включат льготу "по парковке специальных транспортных средств вне зависимости от группы инвалидности". Между тем эксперты считают, что корректировать правила "Домодедово" было не обязано, указывая на расхождение норм федерального закона с Правилами дорожного движения. Так, в правилах прямо говорится, что под знаком "Парковка для инвалидов" могут парковаться только транспортные средства с опознавательным знаком "Инвалид", а им, в свою очередь, могут обладать лишь инвалиды первой и второй групп либо граждане, перевозящие лиц этих категорий.



По словам экспертов, ситуация с инвалидами третьей группы правилами не урегулирована, а прокуратура не имеет права трактовать закон в расширительном смысле. Поэтому претензию следовало бы адресовать не администрации аэропорта, а правительству РФ, постановление которого противоречит федеральному законодательству.



Столичный аэропорт "Домодедово" вернет право бесплатной парковки инвалидам третьей группы, лишившимся этого права в августе: на скандал вокруг отмены льгот обратила внимание транспортная прокуратура. Эксперты указывают, что претензии следовало бы предъявлять правительству РФ, поскольку правила дорожного движения расходятся с законом о соцзащите инвалидов. Об этом пишет "Коммерсант" Напомним, 9 августа в "Домодедово" были введены правила парковки, согласно которым на право бесплатной стоянки могут рассчитывать лишь инвалиды первой и второй групп. Информация стала неожиданностью для пассажиров, многие из которых по возвращении из отпусков обнаружили у себя задолженность за парковку в сумме от трех до 20 тысяч рублей. В аэропорту настаивали, что правила позволят исключить "случаи, когда местами для инвалидов пользуются недобросовестные водители". Противники новых правил напоминали о нормах федерального закона "О социальной защите инвалидов", по которым не менее 10% парковочных мест должны выделяться для бесплатной стоянки инвалидов вне зависимости от группы: на скандал обратила внимание Московская межрегиональная транспортная прокуратура, вставшая на сторону инвалидов.Как заявили в пресс-службе аэропорта, по итогам проверки в правила парковки включат льготу "по парковке специальных транспортных средств вне зависимости от группы инвалидности". Между тем эксперты считают, что корректировать правила "Домодедово" было не обязано, указывая на расхождение норм федерального закона с Правилами дорожного движения. Так, в правилах прямо говорится, что под знаком "Парковка для инвалидов" могут парковаться только транспортные средства с опознавательным знаком "Инвалид", а им, в свою очередь, могут обладать лишь инвалиды первой и второй групп либо граждане, перевозящие лиц этих категорий.По словам экспертов, ситуация с инвалидами третьей группы правилами не урегулирована, а прокуратура не имеет права трактовать закон в расширительном смысле. Поэтому претензию следовало бы адресовать не администрации аэропорта, а правительству РФ, постановление которого противоречит федеральному законодательству.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 30 августа 2017 г. Инвалидов третьей группы лишили бесплатной парковки в аэропорту "Домодедово"

Парковочные правила в аэропорту изменились еще в начале августа, но широкого оповещения об этом не было. В результате многие пассажиры узнали о нововведении только по возвращении из поездки, когда успела собраться приличная сумма.

