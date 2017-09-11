"Медуза": программа "Моя улица" впервые растянется до зимы

14 сентября 2017 г. Наспех благоустроенные ко Дню города улицы в центре Москвы снова начали перекапывать (ФОТО)

Как отмечают горожане, многие улицы строители "ковыряли" на протяжении всего лета, а с приближением Дня города попросту залили результаты своих трудов асфальтом. Спустя несколько дней после праздников работы на этих участках возобновились.