"Медуза": программа "Моя улица" впервые растянется до зимы

Столичная программа благоустройства "Моя улица" в этом году впервые затянется до зимы, сообщает "Медуза"
со ссылкой на главу департамента капитального ремонта Москвы Алексея Елисеева. Это связано с необходимостью завершить ремонт улиц в районе станции метро "Таганская" к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.
По данным издания, до зимы планируется выполнить максимум работ на улицах Верхней и Нижней Радищевских, Солянке, Яузской, Николоямской, Высоцкого и в Костомаровском проезде. Эти улицы планировалось благоустроить в 2018 году, но мэрия поручила завершить основные работы к январю, когда будет отмечаться юбилей Высоцкого. Территорию вокруг театра на Таганке, где служил актер и поэт, приведут в порядок, около музея Высоцкого разобьют парк. Осенью благоустройство также затронет Большую Полянку. С учетом новых работ затраты на "Мою улицу" вырастут до 54,3 миллиарда рублей.
После благоустройства транспортная схема изменится. На Верхней Радищевской улице останется по одной полосе в каждую сторону вместо четырех, а в сторону центра протянется выделенная полоса для "метробуса". На Николоямской тоже станет двухполосной, в сторону шоссе Энтузиастов появится "выделенка". На Солянке и в Солянском проезде для автомобилистов будет одна полоса в сторону Китай-города и две выделенки для общественного транспорта.
В начале сентября власти Москвы объявили об окончании основных работ по по программе "Моя улица". Объем благоустройства на следующий год пока не обнародован. Известно, что вслед за центром города программа перекочует на окраины
. В мэрии дали понять, что "улучшайзинг" столицы, как этот процесс окрестили горожане, - фактически бесконечен
.
Москвичи же, уставшие от постоянных перекрытий, шума и строительной пыли придирчиво оценивают результаты
, стоившие бюджету несколько десятков миллиардов рублей. В соцсетях почти каждый день появляются свидетельства халтуры и спешки. Местами объем недочетов столь велик, что, по мнению блогеров, легче все переделать. А на отдельных участках наспех благоустроенные улицы действительно начали перекапывать
сразу после Дня города.