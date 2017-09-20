Несколько торговых центров и станцию метро "Пражская" эвакуировали из-за звонков с угрозами взрыва

Анонимные звонки об угрозе взрыва поступили в несколько торговых центров Москвы в среду вечером. Как сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на осведомленный источник, проводится эвакуация из ТЦ "Капитолий", "Горбушкин двор", "Москва" на Ленинском проспекте", "Город" на Рязанском проспекте".
ТАСС сообщает об эвакуации торговых центров "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице, 19, "Ашан-сити", "Облака" на Ореховом бульваре, 22, "Рио" на Ленинском проспекте, 190. По данным агентства, также были эвакуированы пассажиры на станции метро "Пражская". Уже известно, что там угроза взрыва не подтвердилась. Кроме того, очевидцы сообщили NEWSmsk.com
об эвакуации ресторана "Ролл холл" в районе станции метро "Тульская".
Около 250 студентов были эвакуированы из общежития Российского государственного аграрного университета МСХА имени Тимирязева на Лиственничной аллее, 12. Впрочем, людей оттуда вывели не из-за звонка о "бомбе", а из-за пожара и сильного задымления в подвале, уточнил источник ТАСС в экстренных службах.
Ранее в среду в Москве эвакуировали управы
нескольких районов и жилой дом. Звонки о "минировании" общественных мест в городах России продолжаются с 10 сентября. За это время из-за угрозы взрыва были эвакуированы десятки торговых центров, кинотеатров, административных зданий, школ, вокзалов и других мест массового скопления людей.
Ущерб от эвакуации из-за массовых звонков на протяжении недели оценивался в 300 миллионов рублей
. Крупный торговый центр в Москве при эвакуации в среднем за час теряет 10 тысяч долларов совокупной выручки, рассказал РИА "Новости"
директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Александр Обуховский.
Ранее в прессе распространилась информация, что за массовыми атаками может стоять запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" или телефонные террористы с Украины. Накануне журналисты РБК со ссылкой на источник в МВД сообщили о том, что многочисленные ложные звонки о минировании шли из Брюсселя
. При этом за атаками может стоять международная хакерская группировка, отмечало издание.