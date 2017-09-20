Несколько торговых центров и станцию метро "Пражская" эвакуировали из-за звонков с угрозами взрыва

20 сентября 2017 г. 12 управ и жилой дом эвакуированы в столице после очередного звонка о бомбе

После анонимного сообщения эвакуированы управы районов Замоскворечье, Южное Чертаново, Отрадное, Алексеевское, Покровское-Стрешнево и нескольких других районов. Кроме того, "заминирован" жилой дом.