Парк "Зарядье" обещают спасти от вытаптывания "за копейки"

В парке "Зарядье" скорректируют сеть дорожек, чтобы спасти растения от вытаптывания. Как рассказал источник РБК
, стоимость восстановления поврежденных элементов парка не превысит нескольких сотен тысяч рублей.
В "Зарядье" скорректируют сеть дорожек, частично замостив их и засыпав гравием, что позволит избежать вытаптывания растений. По данным источника, близкого к администрации парка, в первые дни посещений посетители, поднимаясь на холм, не обращали внимания на состояние дорожек. Повреждения купола "Медиацентра", по его словам, также оказались несущественны: стоимость восстановления поврежденных элементов составляет несколько сотен тысяч рублей, что не так уж много сравнительно со стоимостью 14-миллиардного проекта. В пресс-службе "Зарядья" на вопросы о стоимости ущерба и возможных изменениях сети дорожек ответили, что занимаются "сбором данных".
Напомним, ранее сообщалось, что за первые три дня работы парка были вырваны и вытоптаны 10 тысяч растений, разбит стеклянный купол
"Медиацентра" и повреждено световое окно. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов призвал ограничить проход
по зеленым зонам и ввести еженедельный санитарный день, чтобы "пресечь акты вандализма", однако пресс-секретарь парка Карина Горобец вскоре назвала сообщения о хищениях растений "домыслами". В то же время на территории парка необходимо закончить целый ряд работ, стоимость которых может составить несколько миллионов рублей.
В свою очередь, экс-глава НИИПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко заявил, что парк "обречен на то, чтобы его вытаптывали" из-за ошибок в проектировании парка и слишком поздней высадки растений. "Есть масса планировочных приемов, которые предотвращают массовое вытаптывание растений. Но в "Зарядье" их не применили. Например, можно было бы приподнять зеленые участки, вкрапленные в мощение", - заявил Ткаченко. Кроме того, газон, который должен приживаться в течение сезона, раскатали едва ли не накануне открытия парка.
Экологи и москвоведы между тем утверждают, что выбор Зарядья как основы природоподобного парка в мегаполисе не только неудачен, но и неправомерен
: "Стеклянная кора" и мост изменили исторический центр и подавили крохотную церковь Зачатия Святой Анны, а высокие стены зданий парка искажают виды на храмы. По их словам, такой подход идет вразрез с прогрессивной европейской практикой, которая предусматривает соблюдение всех норм по охране наследия и исторического ландшафта, а также учет архитектурного окружения.