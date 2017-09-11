NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
сентября
pda
Поиск
Архив

Парк "Зарядье" обещают спасти от вытаптывания "за копейки"
20 сентября 2017 г. | Время публикации 15:58 | Последние изменения 16:28
Рубрики: Городская инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Агентство городских новостей Москва / Киселев Сергей
В парке "Зарядье" скорректируют сеть дорожек, чтобы спасти растения от вытаптывания. Как рассказал источник РБК, стоимость восстановления поврежденных элементов парка не превысит нескольких сотен тысяч рублей.

В "Зарядье" скорректируют сеть дорожек, частично замостив их и засыпав гравием, что позволит избежать вытаптывания растений. По данным источника, близкого к администрации парка, в первые дни посещений посетители, поднимаясь на холм, не обращали внимания на состояние дорожек. Повреждения купола "Медиацентра", по его словам, также оказались несущественны: стоимость восстановления поврежденных элементов составляет несколько сотен тысяч рублей, что не так уж много сравнительно со стоимостью 14-миллиардного проекта. В пресс-службе "Зарядья" на вопросы о стоимости ущерба и возможных изменениях сети дорожек ответили, что занимаются "сбором данных".

Напомним, ранее сообщалось, что за первые три дня работы парка были вырваны и вытоптаны 10 тысяч растений, разбит стеклянный купол "Медиацентра" и повреждено световое окно. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов призвал ограничить проход по зеленым зонам и ввести еженедельный санитарный день, чтобы "пресечь акты вандализма", однако пресс-секретарь парка Карина Горобец вскоре назвала сообщения о хищениях растений "домыслами". В то же время на территории парка необходимо закончить целый ряд работ, стоимость которых может составить несколько миллионов рублей.

В свою очередь, экс-глава НИИПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко заявил, что парк "обречен на то, чтобы его вытаптывали" из-за ошибок в проектировании парка и слишком поздней высадки растений. "Есть масса планировочных приемов, которые предотвращают массовое вытаптывание растений. Но в "Зарядье" их не применили. Например, можно было бы приподнять зеленые участки, вкрапленные в мощение", - заявил Ткаченко. Кроме того, газон, который должен приживаться в течение сезона, раскатали едва ли не накануне открытия парка.

Экологи и москвоведы между тем утверждают, что выбор Зарядья как основы природоподобного парка в мегаполисе не только неудачен, но и неправомерен: "Стеклянная кора" и мост изменили исторический центр и подавили крохотную церковь Зачатия Святой Анны, а высокие стены зданий парка искажают виды на храмы. По их словам, такой подход идет вразрез с прогрессивной европейской практикой, которая предусматривает соблюдение всех норм по охране наследия и исторического ландшафта, а также учет архитектурного окружения.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
"Ведомости": парк "Зарядье" после доделки подорожает до 25 миллиардов рублей
18 сентября 2017 г.
"Ведомости": парк "Зарядье" после доделки подорожает до 25 миллиардов рублей
По подсчетам мэрии, с учетом доделки парка, новые меры безопасности и восстановление его после наплыва посетителей затраты города на него в ближайшие два года составят 22–25 миллиардов рублей. Историки называют проект ошибкой.
14 сентября 2017 г.
12 сентября 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
20.09.2017   18:49
7
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 20 сентября 2017 г. // Последняя новость 18:48
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>