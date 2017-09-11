Парк "Зарядье" обещают спасти от вытаптывания "за копейки"

18 сентября 2017 г. "Ведомости": парк "Зарядье" после доделки подорожает до 25 миллиардов рублей

По подсчетам мэрии, с учетом доделки парка, новые меры безопасности и восстановление его после наплыва посетителей затраты города на него в ближайшие два года составят 22–25 миллиардов рублей. Историки называют проект ошибкой.