Следственный комитет проверяет видео с автохамом, не пропускавшим скорую

В Москве следователи проверяют видео, на котором запечатлены дерзкие выходки автомобилиста, который намеренно не пропускал машину скорой помощи, пытался создать аварийную ситуацию и в конце концов нахамил медикам. О судьбе пациента, к которому спешили врачи, пока ничего не известно, сообщает "Газета.Ru".
В сети появилась видеозапись с телефона одного из врачей, находившихся в кабине скорой. В описании к видео сказано, что водитель автомобиля Volkswagen Polo сначала "пристроился" за скорой помощью, которая разгоняла пробку и пыталась проехать по крайнему левому ряду МКАД. При этом лихач не соблюдал дистанцию и создавал аварийную ситуацию. Тогда водитель скорой перестроился правее, чтобы пропустить иномарку, однако она, опередив автомобиль медиков, также перестроилась, оказавшись уже впереди медицинского автомобиля.
На ролике перед автомобилем скорой помощи в левом ряду МКАД движется белый Volkswagen. Хотя у скорой в этот момент включены и мигалки, и даже звуковой сигнал, водитель иномарки специально притормаживает, пытаясь спровоцировать аварию. Водитель медицинского автомобиля в громкоговоритель кричит на автомобилиста, требуя уступить ему дорогу. В итоге иномарка все же перестраивается правее, однако недовольный водитель демонстрирует медикам в окно средний палец. Проверку по факту инцидентаначали в столичном Следственном комитете. О судьбе пациента, к которому спешили медики, пока ничего не известно
Напомним, за 2016 год в Москве было возбуждено 224 административных дела против водителей, не пропустивших машины скорой с включенными спецсигналами. В Госдуму внесен законопроект о привлечении к уголовной ответственности водителей, не пропустивших скорую, если их действия нанесли тяжкий вред здоровью пациента или привели к его смерти. Кроме того, в Госдуме предложили ввести для нарушителей штраф в размере до 30 тысяч рублей.
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