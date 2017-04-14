Подмосковные власти начали отбирать дороги для ремонта интернет-голосованием

24 марта 2017 г. 2300 километров подмосковных дорог отремонтируют до конца года

До конца июня в Подмосковье заделают дорожные ямы, образовавшиеся зимой, а к чемпионату мира по футболу-2018 отремонтируют дороги к спортивным объектам. Еще 400 километров дорог обещают отремонтировать "по заявкам".