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Подмосковные власти начали отбирать дороги для ремонта интернет-голосованием
21 апреля 2017 г. | Время публикации 15:21 | Последние изменения 16:40
Рубрики: Автотранспорт, Областная инфраструктура  
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vmeste.mosreg.ru
На сайте проекта "Добродел", запущенного подмосковными властями, открылось голосование за самые проблемные дороги региона, требующие первостепенного ремонта. В списке для голосования значатся 190 дорог, но работы планируется провести лишь на тех участках, которые получат "максимальную поддержку жителей". По мнению блогера Ивана Ежикова, подобная система дает возможность чиновникам самим выбирать, где проводить ремонт, а где от него можно отмахнуться.

Как отмечается на портале "Добродела", по результатам голосования "в этом году отремонтируют 400 километров региональных дорог" - это дополнительные участки, которые не входят в уже определенный адресный список на 2,6 тысячи километров дорожного полотна. У каждого жителя Подмосковья есть право отдать голос только по одной дороге.

Руководитель проекта "Добродел" Анатолий Молодцов в беседе с m24.ru рассказывал, что в голосовании присутствуют те дороги, которые не починить простым ямочным ремонтом, и они требуют полного обновления. "По таким дорогам и будет проводиться голосование, а потом в течение месяца исполнители будут перепроверять, требуется ли ремонт дорогам", - говорил Молодцов.

Между тем блогер Иван Ежиков считает, что интернет-голосование, результаты которого совершенно не подотчетны населению, в любом случае пройдет "как надо властям". По его мнению, жалобы на проблемные дороги нужно продолжать отправлять напрямую - так вероятность махинаций со стороны чиновников ощутимо снижается.
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