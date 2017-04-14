Все желающие смогут предложить названия для трех новых улиц возле стадиона "Динамо"

1 февраля 2017 г. Стадион "Динамо" откроют весной 2018 года

Руководитель проекта "ВТБ Арена парк" заявил, что ввести стадион в эксплуатацию к октябрю нынешнего года не удастся, однако тестовый матч к юбилею Льва Яшина все же состоится. Полностью достроить его удастся к весне 2018 года.