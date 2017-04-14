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Все желающие смогут предложить названия для трех новых улиц возле стадиона "Динамо"
21 апреля 2017 г. | Время публикации 13:31 | Последние изменения 15:01
Рубрики: Городская инфраструктура  
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ВТБ Арена парк / ВКонтакте
С сегодняшнего дня любой человек может предложить свой вариант названия для трех улиц, спроектированных в рамках комплексной реконструкции московского стадиона "Динамо". Об этом на пресс-конференции заявил руководитель проекта "ВТБ Арена Парк" Андрей Перегудов, которого цитирует агентство "Москва".

Названия должны получить три городских проезда. Варианты можно оставлять в комментариях под "конкурсными" записями в официальных группах проекта в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Пресс-секретарь "ВТБ Арена парк" Михаил Смирнов отметил, что варианты названий не должны ограничиваться только футболом или историей общества "Динамо". Они могут отражать любую историческую и спортивную топонимику, передает ТАСС.

"Мнение журналистов и болельщиков будет учитываться. Но назвать улицу каким-то именем очень тяжело. Есть 1800 динамовских участников только Олимпийских игр, 300 золотых призеров, 300 серебряных, 300 бронзовых", – отметил заместитель председателя общества "Динамо" Александр Елизаров (цитата по "Интерфаксу").

Первый этап конкурса продлится до 22 мая. Затем в течение трех месяцев экспертная комиссия определит по 10 вариантов названий для каждой из трех улиц. В комиссию войдут представители девелопера, спортивного общества "Динамо", местных властей, болельщиков и жителей. На третьем этапе конкурса, в августе, названия передадут в межведомственную комиссию по наименованию территориальных единиц. Она отберет три самых удачных варианта названий для каждой улицы.

Заключительным этапом станет голосование в социальных сетях с 19 по 31 августа. Итоги подведут 9 сентября: авторы, чьи варианты победят, станут гостями тестового мероприятия, приуроченного ко дню рождению легендарного вратаря "Динамо" Льва Яшина 22 октября.

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