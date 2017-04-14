Московские управы назвали первые адреса домов, которые пойдут под снос

20 апреля 2017 г. Хамовники и Арбат пообещали исключить из программы по сносу пятиэтажек

Жители Хамовников выступили против реновации, а власти не нашли площадок для строительства жилья. В связи с этим Хамовники и Арбат были исключены из списков на снос. Однако активисты убеждены, что такое решение будет временным.