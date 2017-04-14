В Жуковском на встречу со школьниками привели двух "ряженых" Героев Соцтруда, заподозрили историки

8 мая 2014 г. "Коммерсантъ": билеты на парад все реже достаются настоящим ветеранам

Ветеранские организации Москвы жалуются, что каждый год им выдают все меньше пригласительных на парад Победы, и все чаще туда попадают те, кто не воевал. Например, на генеральной репетиции побывали многие звезды шоу-бизнеса.