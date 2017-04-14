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В Жуковском на встречу со школьниками привели двух "ряженых" Героев Соцтруда, заподозрили историки
21 апреля 2017 г. | Время публикации 14:40 | Последние изменения 16:00
Рубрики: Общество  
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Официальный сайт городского округа Жуковский
Официальный сайт городского округа Жуковский
Историки заподозрили в незаконном присвоении государственных наград двух участников встречи с учениками школы номер 12 в подмосковном Жуковском. В преддверии Дня космонавтики к школьникам приехали летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко и двое Героев Социалистического Труда: генерал-лейтенант Эдуард Дубинский и заслуженный строитель России генерал-полковник Валерий Шаффер (на сайте городского округа Жуковский он указан как Шойхет).

"Я посмотрел фотографии со встречи и обомлел. На голове "генерал-лейтенанта" Дубинского была надета полковничья фуражка. А у "генерал-лейтенанта" Шаффера синяя форма с малиновыми лампасами – казачья", – рассказал порталу "Подмосковье сегодня" соавтор международного патриотического проекта "Герои страны" историк Андрей Симонов.

По его словам, в Государственном архиве нет данных о присвоении Дубинскому и Шафферу звания Героев Соцтруда. Нет и упоминаний о том, что Шаффер является заслуженным строителем. В администрации школы изданию заявили, что не обязаны проверять подлинность удостоверений гостей. Эдуард Дубинский в беседе с корреспондентом издания сообщил, что почетное звание Героя получил в 1992 году за то, что, "работая в российском посольстве, вывез из Польши в голодную Москву 49 вагонов картошки".

Однако звание Героя Соцтруда было упразднено в 1991 году вместе с наградной системой СССР. По официально опубликованным указам последней в истории Советского Союза награжденной стала оперная певица из Казахстана Бибигуль Тулегенова. Разоблачения "ряженых" офицеров и ветеранов в блогах и СМИ учащаются в преддверии и после Дня Победы. Каждый год на трибунах у Мавзолея появляется все меньше настоящих участников Великой Отечественной войны. В 2012 году скандал разгорелся вокруг "генеральши" с неправдоподобным набором наград, которая отдавала честь парадным расчетам с непокрытой головой. Впоследствии подтвердилось, что она никогда не была офицером.
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