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Систему для борьбы с лихачами на московских дорогах "Пит-стоп" запустили на постоянной основе
21 апреля 2017 г. | Время публикации 16:42
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Система фотовидеофиксации злостных нарушений скоростного режима на дорогах Москвы "Пит-стоп", которая в тестовом режиме была запущена в октябре прошлого года, доказала свою эффективность и теперь будет действовать на постоянной основе, рассказал "Интерфаксу" руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

Такие камеры установлены на крупных столичных магистралях, чтобы фиксировать превышения скоростного режима более чем на 60 километров в час. Затем данные оперативно передаются сотрудникам ГИБДД, находящимся в зоне, где произошло нарушение. По словам Юрьева, система "Пит-стоп" за время тестирования пригодилась 14 раз.

В декабре прошлого года заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве, полковник полиции Алексей Диокин отмечал, что правоохранители остались довольны новым методом фиксации превышения скорости. "Одного водителя остановили за нарушение скоростного режима и, только после того, как ему сказали, что он пойман с применением подобного прибора, он оплатил штрафов на сумму 150 тысяч рублей, которые не оплачивал ранее длительное время", - рассказывал представитель МВД.

Согласно статье 12.9 КоАП, за превышение скорости на 60-80 километров в час суд может назначить наказание в виде штрафа в 2-2,5 тысячи рублей или лишить водителя прав на срок от четырех до шести месяцев. За более серьезные нарушения скоростного режима планка штрафа вырастает до 5 тысяч рублей, а срок лишения прав - до полугода.
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