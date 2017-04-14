]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
22
апреля
pda
Поиск
Архив

Выходные в столице будут холодными и дождливыми
21 апреля 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Выходные в столице будут холодными и дождливыми, сообщает Гидрометцентр России.

В субботу, 22 апреля, в столице будет облачно. Ночью небольшие осадки (мокрый снег, дождь), температура в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус одного до плюс четырех, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Днем небольшой, местами умеренный дождь, температура в Москве 6-8, по области 4-9 градусов тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.

В воскресенье, 23 апреля, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура ночью в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус двух до плюс трех градусов, днем в Москве 5-7, по области 4-9 градусов. Ветер юго-западный и западный, 7-12 метров в секунду, местами с порывами 15-20 метров в секунду.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
22.04.2017   0:16
1
20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 22 апреля 2017 г. // Последняя новость 21 апреля 2017 г. 22:26
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>