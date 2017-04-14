]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
22
апреля
pda
Поиск
Архив

В Москве признали виновным и отпустили врача, который счел умирающую девочку симулянткой
21 апреля 2017 г. | Время публикации 18:01
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Нагатинский районный суд | nagatinsky.msk.sudrf.ru
Нагатинский районный суд признал вину столичного врача-педиатра в смерти пятилетней девочки в 2015 году, но аннулировал приговор за истечением срока давности. Мать девочки готовит гражданский иск к Министерству здравоохранения и жалобу на следователя, затянувшего дело, пишет "Московский комсомолец".

Пятилетняя жительница Бирюлево Восточного заболела 7 февраля 2015 года. Участковый педиатр Ирина Зиновьева поставила диагноз "ОРВИ" и прописала лечение, но девочке становилось хуже. 13 февраля Зиновьева еще раз осмотрела ребенка и сочла его состояние удовлетворительным. Через несколько дней температура у девочки упала ниже нормы, она жаловалась на боли в конечностях. Педиатр, однако, заявила, что девочка здорова и просто симулирует.

18 февраля ребенку стало еще хуже, но прибывшая скорая уже ничем не смогла помочь. Экспертиза показала, что причиной смерти стала энтеровирусная инфекция с осложнением на сердце. По результатам проверки следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности во время исполнения служебных обязанностей". Расследование длилось почти два года и в конце 2016-го было закрыто из-за того, что причинно-следственная связь между смертью девочки и неправильным лечением была косвенной.

После того, как родители обратились к начальнику следственного управления по Москве, расследование возобновилось. Врачу Зиновьевой было предъявлено обвинение. 20 апреля суд приговорил ее к двум годам ограничения свободы и двум годам запрета на врачебную практику. Но на момент вынесения решения с момента гибели девочки прошло больше двух лет, поэтому приговор за истечением срока давности был тут же аннулирован. Медик себя виновной не признала и продолжает принимать пациентов.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Роспотребнадзор не подтвердил гибель двух детей от гриппа в Москве
26 февраля 2015 г.
Роспотребнадзор не подтвердил гибель двух детей от гриппа в Москве
Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева заявила, что причиной смерти обоих детей стали заболевания, течение которых было осложнено гриппом. Диагноз гриппа в качестве первичной причины смерти не подтвержден.
19 февраля 2015 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
22.04.2017   0:16
1
20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 22 апреля 2017 г. // Последняя новость 21 апреля 2017 г. 22:26
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>