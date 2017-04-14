В Москве признали виновным и отпустили врача, который счел умирающую девочку симулянткой Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Нагатинский районный суд | nagatinsky.msk.sudrf.ru



Пятилетняя жительница Бирюлево Восточного заболела 7 февраля 2015 года. Участковый педиатр Ирина Зиновьева поставила диагноз "ОРВИ" и прописала лечение, но девочке становилось хуже. 13 февраля Зиновьева еще раз осмотрела ребенка и сочла его состояние удовлетворительным. Через несколько дней температура у девочки упала ниже нормы, она жаловалась на боли в конечностях. Педиатр, однако, заявила, что девочка здорова и просто симулирует.



18 февраля ребенку стало еще хуже, но прибывшая скорая уже ничем не смогла помочь. Экспертиза показала, что причиной смерти стала энтеровирусная инфекция с осложнением на сердце. По результатам проверки следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности во время исполнения служебных обязанностей". Расследование длилось почти два года и в конце 2016-го было закрыто из-за того, что причинно-следственная связь между смертью девочки и неправильным лечением была косвенной.



После того, как родители обратились к начальнику следственного управления по Москве, расследование возобновилось. Врачу Зиновьевой было предъявлено обвинение. 20 апреля суд приговорил ее к двум годам ограничения свободы и двум годам запрета на врачебную практику. Но на момент вынесения решения с момента гибели девочки прошло больше двух лет, поэтому приговор за истечением срока давности был тут же аннулирован. Медик себя виновной не признала и продолжает принимать пациентов.



Нагатинский районный суд признал вину столичного врача-педиатра в смерти пятилетней девочки в 2015 году, но аннулировал приговор за истечением срока давности. Мать девочки готовит гражданский иск к Министерству здравоохранения и жалобу на следователя, затянувшего дело, пишет "Московский комсомолец" Пятилетняя жительница Бирюлево Восточного заболела 7 февраля 2015 года. Участковый педиатр Ирина Зиновьева поставила диагноз "ОРВИ" и прописала лечение, но девочке становилось хуже. 13 февраля Зиновьева еще раз осмотрела ребенка и сочла его состояние удовлетворительным. Через несколько дней температура у девочки упала ниже нормы, она жаловалась на боли в конечностях. Педиатр, однако, заявила, что девочка здорова и просто симулирует.18 февраля ребенку стало еще хуже, но прибывшая скорая уже ничем не смогла помочь. Экспертиза показала, что причиной смерти стала энтеровирусная инфекция с осложнением на сердце. По результатам проверки следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности во время исполнения служебных обязанностей". Расследование длилось почти два года и в конце 2016-го было закрыто из-за того, что причинно-следственная связь между смертью девочки и неправильным лечением была косвенной.После того, как родители обратились к начальнику следственного управления по Москве, расследование возобновилось. Врачу Зиновьевой было предъявлено обвинение. 20 апреля суд приговорил ее к двум годам ограничения свободы и двум годам запрета на врачебную практику. Но на момент вынесения решения с момента гибели девочки прошло больше двух лет, поэтому приговор за истечением срока давности был тут же аннулирован. Медик себя виновной не признала и продолжает принимать пациентов.



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