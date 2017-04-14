Плановый ремонт дорог начнется в столице в ночь на субботу

20 апреля 2017 г. Автомобилистов призвали до конца лета не ездить в центр Москвы из-за благоустройства

Благоустройство идет на внешней и внутренней сторонах Садового кольца, на Бульварном кольце и в районе Якиманской набережной. ЦОДД прогнозирует 8-9-балльные пробки в утренние и вечерние часы пик, увеличение потока на ТТК.