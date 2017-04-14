Онлайн-памятку с правилами вызова скорой помощи разработали для иностранных туристов

На сайте столичной скорой помощи появилась онлайн-инструкция
на английском языке, которая поможет туристам правильно обратиться за экстренной медицинской помощью. Иностранцы смогут узнать, как вызвать сотрудников скорой помощи и какую информацию сообщить диспетчерам.
Как рассказали порталу мэра и правительства столицы
в пресс-службе департамента здравоохранения, памятку на английском языке и видеоролик о правилах вызова скорой помощи разместили на сайте в рамках подготовки к Кубку конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионату мира по футболу — 2018. Памятка будет доступна и после завершения спортивных соревнований, ею смогут воспользоваться обычные туристы, которые будут приезжать в столицу.
В памятке указаны основные номера телефонов для вызова скорой помощи — 103 (с мобильного или городского), 030 и 903 (операторы Skylink и Motive). Если на мобильном телефоне нет средств или не ловит сеть, вызвать бригаду можно по номеру 112. Звонки на эти номера бесплатны. Принимать их будут диспетчеры, которые разговаривают на английском языке.
Памятка также подскажет иностранцам, в каких случаях стоит воспользоваться туристической медицинской страховкой, а в каких — немедленно обращаться в скорую. Диспетчеру, который будет принимать звонок, нужно сообщить, что произошло, сколько человек нуждается в помощи, где они находятся и личные данные пациентов (ФИО, дату рождения, возраст). Если помощь необходима ребенку, то надо сразу предупредить об этом диспетчера.
В субботу, 22 апреля, на стадионе "Спартак" пройдет тренировка сотрудников скорой помощи, которые будут дежурить во время матчей Кубка конфедераций. Врачи отработают схему действий при эвакуации пострадавших игроков и арбитров с футбольного поля, программу оказания медицинской помощи зрителям и маневры мобильных бригад.
Напомним, к Кубку конфедераций более 20 бригад скорой помощи
будут дежурить у стадиона "Спартак", на маршрутах для болельщиков от станции метро, а также у гостиниц, где разместятся сборные команды. Сотрудники получат новую униформу. Надписи на одежде сделают на двух языках: на груди появится слово Ambulance (скорая помощь), на спине — Moscow Ambulance (скорая помощь Москвы), а также номер телефона службы — 103. Кроме того, к стандартной синей униформе врачей и фельдшеров скорой добавят бейсболку.