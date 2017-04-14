Онлайн-памятку с правилами вызова скорой помощи разработали для иностранных туристов

3 марта 2017 г. Сотрудников скорой помощи обучат английскому языку к Кубку конфедераций и ЧМ-2018

Сотрудники скорой помощи пройдут интенсивное обучение английскому языку, более 20 бригад скорой помощи будут дежурить у стадиона "Спартак", на маршрутах для болельщиков и у гостиниц. Надписи на одежде врачей будут двуязычными.