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Движение на участках трасс А107 и М1 в столичном регионе перекроют из-за репетиции парада Победы
21 апреля 2017 г. | Время публикации 18:45
Рубрики: Автотранспорт  
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Алабино, 14 апреля 2017 года | © РИА Новости / Максим Блинов
Движение транспорта на трассах А107 и М1 в столичном регионе будет перекрыто в ночь на 22 апреля в связи с подготовкой к Параду Победы. Об этом сообщается на сайте компании "Российские автомобильные дороги" (ГК "Автодор"). Ограничение будет действовать с 21:00 21 апреля по 1:00 22 апреля.

Техника парадного расчета проследует по маршруту: полигон Алабино (Московской область) - федеральная трасса А107 - М1 "Беларусь" (Минское шоссе) – МКАД – Звенигородское шоссе – улица Нижние Мневники. Водителей просят выбирать другие маршруты движения и строить свой график с учетом этих ограничений.

Кроме того, для прохождения военной техники нанесли временную желтую разметку на Тверской улице от Пушкинской площади до Исторического музея. Как сообщил начальник производственного комплекса ГБУ "Автомобильные дороги" Константин Алимов, которого цитирует ТАСС, разметка разделила Тверскую улицу на шесть полос шириной по 4,4 метра. Разметка предназначена только для военной техники, поэтому автомобилисты могут не обращать на нее внимания и следовать по обычным полосам движения. Разметку уберут с улицы в ночь на 11 мая.

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